¡Ojo con las extorsiones mediante las fotomultas! Esto es lo que debes saber

León, Gto.- Tras una serie de denuncias de supuestas extorsiones por medio del programa de las fotomultas, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, exhortó a la ciudadana a que denuncie para tomar las medidas correspondientes.

Les pidió que no se dejen engañar y que conozcan cuál es el procedimiento en caso de ser infraccionados, pues de entrada las notificaciones son personales y no por correo electrónico.

“No tenemos ninguna denuncia formal y esto es importante porque hay un proceso para notificar y que todos los usuarios o quienes estén manejando y que puedan ser infraccionados que no se dejen engañar, hay un proceso administrativo de ejecución donde se tiene que ir a notificar de manera personal, no es a través de un correo electrónico, que no se dejen engañar”, dijo.

La alcaldesa explicó que el personal que acuda a las casas a dejar las notificaciones se tiene que identificar.

“Tienen que ir a su casa personal que se tiene que acreditar como cualquier otro funcionario, cuál es su atribución y puesto y por otro lado también importante que si no lo hacen de nuestro conocimiento no podemos actuar para investigar”, agregó.





Así es el modus operandi: OCL

Esto luego de que en León se detectó una nueva forma de extorsión supuestamente por medio del nuevo programa municipal de las fotomultas, donde mandan correos para pedir los datos de las personas, pero se trata de estafas virtuales, denunció Mayra Georgina Legaspi Tristán, directora del Observatorio Ciudadano de León.

Añadió que de las carpetas de investigación de este delito no se puede conocer si son extorsiones telefónicas, cobro de piso o hasta robo de la identidad, pero lo que sí se puede visualizar es que hay muchas modalidades.

"Las extorsiones en cifras oficiales no permiten conocer más información, mas que el número de carpetas de investigación y esa es un elemento importante, porque para quienes hacemos análisis de la investigación, pues tenemos datos incompletos", comentó.

La directora explicó que esto tiene la finalidad de robarles su identidad y enfatizó en que en el año pasado, pese a que es un delito con una alta cifra negra, la extorsión en la ciudad incrementó un 158%.