Ofertas de empleo por mensaje; otra forma de estafa

León, Gto.- "La Flor de la Abundancia", o la venta de perfumes, fueron una forma de estafa que afectaron a muchas personas. Con el avance de la tecnología, estas fraudulentas acciones también revolucionaron y ahora falsos empleadores utilizan aplicaciones digitales para robar y engañar a las personas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En recientes días, varias han sido las personas que recibieron mensajes a través de la aplicación WhatsApp, en donde falsos reclutadores, con números desconocidos y no registrados en el móvil de los usuarios, se ponen en contacto con la víctima.

Foto: Captura de pantalla

La forma es muy sencilla, con mensajes amables como "¡Hola!, ¿sigues buscando trabajo?" ó ¿No has encontrado empleo? Es como los presuntos empleadores se ponen en contacto con la víctima.

Cuando las personas advierten que se trata de un fraude o una mentira, bloquean el número. Una de las cosas en las que lo notan, es la lada del número telefónico y porque obviamente la persona no esta en busqueda de algun empleo.

Te puede interesar: ¿Cómo identificar una oferta de empleo falsa?

En el caso contrario, los afectados responden y entonces inicia una conversación. Así le pasó a Jessica, una estudiante leonesa de 22 años de edad, quien se encuentra cursando la universidad, la carrera de Administración de Empresas.

"Me llegó el mensaje, un primer mensaje que se me hizo raro y lo borré, pero jamás bloqueé el número. Dos semanas después, comencé a buscar trabajo y me llegó casualmente otro WhatsApp, en el que me preguntaban si seguía buscando, aunque la lada se me hizo rara, decidí responder que sí". Comentó la joven, vecina de Valle de Señora.

En su testimonio, Jessica dijo que enseguida, le ofrecieron trabajar cuatro horas al día, desde la comodidad de su casa, ganando hasta 12 mil pesos quincenales, con su teléfono celular. El empleado, era para una famosa tienda de ropa online de origen chino en la que los productos son muy baratos.

Al aceptar, le llegó un link, para subir en una base de datos su nombre, domicilio e información personal. Posteriormente, al terminar el registro, el presunto reclutador le pide un depósito de 5 mil pesos, para continuar con el trámite. Fue en este instante en donde Jessica se percató de que era una estafa.

Foto: Captura de Pantalla

"A pesar de que termine la conversación y bloquee el numero, pero como ya tenían mis datos registrados, comenzaron a llegar mensajes de diferentes teléfonos para que continuara con el proceso", finalizó.

Con esta técnica, los estafadores además de conseguir dinero sin mayor esfuerzo, es a través del link de “base de datos” que hackean tu celular para posteriormente robarte tu información y extorsionar hasta conseguir la cantidad de dinero que les sea posible.