Obras en El Gigante buscan evitar accidentes

León, Gto.- A principios de agosto iniciaron las obras de pavimentación para evitar accidentes en las curvas que van desde la comunidad Alfaro y se proyecta llegar hasta Nuevo Valle de Moreno.

La construcción beneficiará a habitantes de 12 comunidades entre ellas Llano grande, Estancia, El Gigante, San Antonio del Gigante, Sauz Seco, Los Alisos, La Calera, San José, San José Norte así como turistas que visitan “el gigante dormido” y acuden a realizar práctica de ecoturismo, senderismo, bicicleta de montaña entre otras actividades.

El subdelegado Emiliano Mandujano, informó que después de ocho años de solicitar a cada administración municipal arreglar el camino al Gigante,la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos escuchó sus plegarias, el proyecto de ejecución se llevará a cabo por etapas comenzando con la ampliación y pavimentación de las curvas más peligrosas y se espera que todo el camino sea intervenido.

“Después de ocho años de pedir arreglar el camino al Gigante, al fin fuimos escuchado, la alcaldesa nos hizo ese favorsote y primero se van arreglar las curvas más peligrosas y también falta ampliar otras porque están muy cerradas, ya después esperemos que sea el revestimiento en todo el camino pero con las curvas nos damos por bien servidos.”, mencionó.

Indicó que el camino es peligroso y que ha habido varios accidentes, recordó que hace veintidós días un camión de transporte público al circular por la Quinta Daniela estuvo a punto de volcarse, las llantas del camión quedaron tambaleándose entre el precipicio y el camino, el chófer y pasajeros fueron auxiliados por los mismos vecinos para que no tuviera un trágico final ya que por la zona hay viviendas y además es el camino de los estudiantes que acuden a la secundaria.

El subdelegado dijo que en la comunidad también se requiere una preparatoria porque los estudiantes tienen como única opción acudir al colegio ubicado en Sauz Seco, recalcó que de ser posible su apertura acudirían más de 40 alumnos.

“No había caminos, no había primaria, no había secundaria y no había luz y ya está todo, ahora lo que nos hace falta una preparatoria para que todos los jóvenes estudien, tan solo con la comunidad de Manzanilla y otras cercanas fácilmente si habría más de 40 alumnos”, finalizó.