Nuevo Complemento Carta Porte, genera riesgo de desabasto nacional: Canacar

León, Gto.- La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), delegación Guanajuato, informó que existe riesgo en México de desabasto, en caso de que la autoridad no escuche las sugerencias de la logística nacional, ante la nueva implementación del Carta Porte, que sugiere el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pues el nuevo complemento que será adscrito al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), será complicado para el 97% de la industria.

“Existe el riesgo de que si la autoridad no atiende los comentarios del sector logístico, no solo del transporte de carga, sino del sector logístico nacional, existe el riesgo de desabasto, porque los transportistas ya no van a querer mover la carga, porque si no tienen los elementos necesarios que les garanticen transportar de un punto “A” a un punto “B” una mercancía tranquilamente, no lo va hacer”, se informó a El Sol de León.

El nuevo Componente de Carta Porte adscrito al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), solicita a los transportistas llenar hasta 118 nuevos datos y que se tienen que llenar antes de salir a carretera, se convertirá en una limitación para varios transportistas que son denominados Hombre Camión, que no comprenden de digitalización o bien no comunicarán toda la información, porque en algunos casos los datos se tienen hasta el final del trayecto.

“Muchas veces el transportista cuando recoge una carga, no sabe hacia dónde va, hay veces que desde la ruta le cambian el destino, el transporte de carga tiene muchas particularidades, en el camino pueden pasar N cantidad de cosas, cambiar de operador, cambiar de remolque, de tractocamión”.

El nuevo Componente de Carta Porte que sugiere el SAT, también está siendo avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ya que les interesa conocer la información de las toneladas que se llevan, de dónde salen, hacia dónde van, qué se transporta y quién lo lleva, todo para tener mayor control sobre los cargamentos, pero la realidad es que no todos los datos se podrán ingresar al momento de iniciar los traslados.

Cabe destacar que a partir del 01 de diciembre del presente año en México, se aplicará una prueba del nuevo modelo de Componente de Carta Porte, para conocer cómo se maneja y la adaptación de la industria de autotransporte de carga, para así implementarlo a partir del 01 de enero del 2022 ya de manera directa.

Desde Canacar se ha propuesto en mesas de trabajo con legisladores y autoridades encargadas del proyecto, que consideran varios factores de la vida real en el sector, entendiendo que no siempre se tienen todos los datos disponibles a la mano al momento de realizar la transportación o bien pueden cambiar en el último momento por situaciones ajenas al del transportista.

El nuevo componente no solo aplicará para el sector autotransporte de carga, sino que abarca todo el tránsito de las mercancías, por lo que los productos al moverse por tren, barco, avión, entre otros, tendrán que cumplir con el nuevo sistema que solicita el SAT y la SCT, por lo que es importante que se escuche a todos los sectores involucrados, para que realmente pueda funcionar el proyecto.