No se puede vender en la puerta de entrada de la T1 del IMSS

León, Gto.- El secretario para la Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, dijo que está prohibido que los vendedores ambulantes se instalen en las entradas de las instituciones de salud pública.

Esto luego de que un grupo de vendedores bloquearon la mañana de este miércoles el bulevar Adolfo López Mateos tras denunciar que los inspectores de Comercio y Consumo no los dejan vender afuera de la Clínica T1 del IMSS desde hace más de seis meses, pese a que ahí trabajan desde hace más de 20 años.

“En el reglamento dice claramente que no se puede vender en la entrada de ninguna institución de salud pública, entonces a nosotros nos mandan oficios en la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social que no dejemos, que no se puede vender afuera”, dijo.

Romero Pacheco aseguró que los comerciantes se pueden instalar a 100 metros de la entrada a la institución de salud, sin embargo, por su parte, los ambulantes dijeron que les han propuesto vender abajo del puente de Insurgentes, pero además de que no ganan lo mismo tampoco les han liberado los permisos.

“Se puede vender a 100 metros de la entrada, pero no en la entrada porque obstaculiza precisamente cualquier situación de emergencia, de por sí son lugares con una gran afluencia entonces ahí viene, creo que es el artículo 143 del Reglamento de Comercios y Mercados”, agregó Romero.

El funcionario municipal explicó que no pueden negociar la ley y que para dejarlos vender ahí se requiere cambiar el reglamento, pues la situación es la misma en los diferentes hospitales tanto de índole público como privado.

“Para dejarlos vender ahí tendríamos que modificar, volvemos un poco a lo mismo, el Reglamento de Mercados y de venta en la vía pública, insisto, muchas veces lo que sucede, por ejemplo en la T1, sí tiene permiso para vender a 100 metros o en la parte de enfrente y se van cerca de la entrada y es donde las mismas autoridades de Salud nos hacen un requerimiento federales en el IMSS, Hospital General Regional o cualquiera o privada incluso”, añadió.