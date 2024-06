No muere la esperanza; Presas comienzan a retener agua

León, Gto.- Estas lluvias que se aproximan traen esperanza a los leoneses, debido a que las altas temperaturas no cesaban y el agua de las presas de la ciudad se secó como es el caso del Ojo de Agua de Los Reyes.

De acuerdo a sus habitantes, este arroyo que cuenta con más de 160 años de historia no se secó en su totalidad debido a que cuenta con diversos colectores pluviales, es decir, almacenan una porción de agua proveniente de escurrimientos pluviales.

“Seca, seca, no se ha quedado pero de ser un lugar donde venían a nadar y a reunirse las familias ya no queda nada, ahora está seca pero los escurrimientos no han permitido que se seque del todo por eso ahora que está lloviendo el agua no se va pa bajo sino que se va encharcando”, dijo Consuelo.

La señora, destacó que cuando la Presa de El Palote se secó, las aves migratorias llegaron a el Ojo de Agua de Los Reyes, sin embargo, al irse secando poco a poco, llegaban a beber y se retiraron para seguir su trayecto.

“Cuando se secó la presa del Metropolitano, las aves se venían paca pero con el solazo el agua se empezó a evaporar y luego también le sacaban el agua para los animales porque subieron mucho el agua y ahora sí como dicen, o comen los animales o como yo”, dijo Eusebio.

En el caso de la Presa de El Palote e Ibarrilla no ha retenido agua pero comienza a pintarse a su alrededor de color verde, buena señal de que comienza a humedecerse la tierra y ahora sólo falta captar el líquido, esto si no deja de llover.

En esta última presa mencionada, las personas llevan a pastar sus vacas y mencionan que en algunas zonas se han formado algunos charquitos que calman la sed de sus animales.

La esperanza muere al último

Estos últimos días, en la zona norte de la ciudad ha estado cayendo brisa, esto mantiene con esperanza a sus habitantes quienes esperan que las presas de Ibarrilla, El Palote y el Ojo de agua de Los Reyes se llene agua y aunque lo ven casi imposible, la esperanza es que este líquido vuelva a enriquecer la zona.

