Amanece lloviendo en León; después de muchos días de sequía

León, Gto.- Luego de meses de sequía, los habitantes de León despertaron bajo una fina lluvia que refresca la ciudad. Se pronostica que las lluvias seguirán todo el día y a pesar que concluirá una semana con cielo nublado no caerá lluvia del cielo.

En el primer cuadro de la ciudad se pudo observar personas con paraguas e impermeables para protegerse de no enfermarse, fueron pocos los que caminaron bajo la lluvia y disfrutaron de este momento.

La señora Berta de 58 años, platicó que esta lluvía es una de las más esperadas debido a que cada vez más se retrasan, además, señaló que los leoneses ya necesitan el líquido porque muchas familias almacenan el agua y la reutilizan para labores del hogar como viene en la Zona Norte del país.

“En Ibarrilla cuidamos mucho el agua y esta lluvia nos cae de perlas porque así la almacenamos y nos ayuda a nuestros quehaceres diarios como lo es lavar trastes o por lo menos para el WC, esperemos que este sea el comienzo de una nueva temporada de lluvia y que sea duradera”, dijo.

De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, en el municipio de León hasta que finalice la semana, habrá un cielo nublado con una temperatura de 17°C a 25 °C; el día viernes no se pronostican lluvias pero sí una ráfaga de viento de 56 kilómetros por hora.

Del mismo modo, en Silao de la Victoria sólo este jueves habrá lluvia mientras que para finalizar la semana sólo estará nublado y habrá fuertes ráfagas de viento alcanzando 58 kilómetros por hora.

Para el municipio de San Francisco del Rincón, este jueves y viernes habrá lluvia, con temperatura de 16°C a 26°C y finalmente para Romita, Guanajuato, se esperan lluvias de este días pero no para el viernes, sábado y domingo con una temperatura de 16° C a 26° C.