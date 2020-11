No molesta a Vanessa Montes de Oca que candidatura sea por un hombre

León, Gto.- Los regidores del PRI Vanessa Montes de Oca y Alfonso Orozco Aldrete, no se descartan a cargos de elección para el próximo 2021, se dijeron comprometidos en la promoción de acciones dentro del actual ayuntamiento. Montes de Oca aseguró no estar molesta en que sea un hombre quien contienda por la alcaldía de León y que sigue fiel al proyecto de trabajo del partido.

Durante el desarrollo de un evento virtual encabezado por Juan Pablo López Marún, dirigente del PRI en León, dijo que su partido no se está quedando atrás en el proceso de definición de candidatos a la alcaldía y en diputaciones locales de los distritos de esta ciudad, por el contrario se está construyendo una estrategia sólida, vamos con un proyecto que guste, afirmó.

Sobre la definición de los espacios de elección que van desde el de alcalde y de diputados el PRI puede ir con un candidato interno e incluso “explorar con uno externo hablamos de un ciudadanos”.

En el tema de los tiempos López Marún, reiteró que “como partido seguimos nuestros estatutos y lineamientos que marca el Comité Directivo Estatal, la ventaja es que juntos saldremos unidos y fortalecidos para ser la mejor opción de gobierno”.

LA REGIDORA

Por su parte la regidora Vanessa Montes de Oca, no se dijo afectada por la decisión de su partido de ir con un candidato hombre a la alcaldía de León, “yo me veo en muchos años en mi partido y como tal vengo a fortalecer la propuesta que hoy se plantea. Aunque no descarto el buscar una candidatura en las elecciones del 2021”, la cual podría ser por una diputación local o federal.

Alfonso Orozco Aldrete, actual edil leonés, dijo ser respetuoso de los tiempos y formas del partido, pero tampoco se descartó en buscar la candidatura a presidente municipal de León u otro espacio de elección popular.

Ambos regidores se dijeron comprometidos con las acciones que desde el interior del ayuntamiento impulsan en busca del bien de los ciudadanos.

El dirigente municipal afirmó que el instituto que presenta no se ha visto afectado por la salida de algunos priistas que se han sumado al Movimiento Ciudadano, “la grandeza del PRI no depende de una persona, es de la suma y del talento de quienes forman el instituto y nos quedamos los priistas de bien”.