No ha escaseado gas LP: José Luis Guerrero

León, Gto.- Ante el incremento en la gasolina los taxistas utilizan en un 90% gas natural y gas LP, que hasta el momento no se ha escaseado, informó José Luis Guerrero Mendoza, presidente estatal de la asociación Línea Dorada y de la Alianza Plus de Taxistas del Estado de Guanajuato.

Dijo que el alza de la gasolina les ha afectado porque de ella se derivan productos que consumen los taxistas como balatas, amortiguadores, y para el mismo uso diario del vehículo en movimiento.

Para disminuir costos optaron por utilizar gas natural y gas LP porque la gasolina está cerca de 21 pesos y el gas LP a 70 pesos el litro, “estamos trabajando para mantener los precios, tarifas que no le afecte al usuario”, puntualizó.

El presidente aseguró que los choferes no les han comentado que no hayan podido conseguir gas LP, y descartó que hasta el momento no hay escasez en el estado.

Preparados para una tercera ola de Covid-19

Por otro lado y ante una tercera ola causada por Covid-19, comentó que Línea Dorada trabaja en un acrílico para dividir la sana distancia entre el conductor y los usuarios. Se les recomienda que los pasajeros aborden en el asiento trasero.

Explicó que a los conductores están obligados a portar cubrebocas y que usen gel antibacterial, además de que los vehículos son sanitizados a diario para seguridad tanto del usuario como del conductor.

Con respecto a la recuperación económica, dijo que el año 2020 sólo trabajaban a un 20%, y que poco a poco ha ido mejorando “ahorita estamos a un 50% o un 55% ya restablecida gracias a las vacunas, a los cuidados y a que se ha dado la oportunidad el semáforo amarillo que permite eventos controlados, como bodas, bautizos, fiestas y los antros que están a un 50%”.

Destacó que hay muchos vehículos particulares piratas que hacen las veces de taxis, por lo que piden a las autoridades que se controle y se regule la situación.

Compartió que las plataformas como Uber, entre otros, representan una competencia desleal, además son poco más de tres a cuatro mil taxis piratas que no tienen permiso, no están autorizadas por la Ley de Transporte del Estado.

“Tanto carro pirata ha venido a descontrolar el servicio en todos los aspecto, en lo económico y en el tema de la seguridad, porque muchos de ellos al no ser regulados hacen otra labor, que propicia que se incremente la inseguridad, aunado a que los viajes no tienen el Seguro de Viajero que es lo más importante y nadie los obliga a que puedan ser garantes en la prestación del servicio”, explicó.

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a que aborde taxis perfectamente identificados y autorizados por la Ley para su seguridad.