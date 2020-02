No estar en el paro, no es estar en contra

Las regidoras y la síndica del Ayuntamiento de León manifestaron su apoyo al movimiento en defensa de la dignidad de la mujer, pero no se mostraron a favor de un día sin el trabajo de las mujeres en presidencia municipal.

Llama al Presidente y Ayuntamiento a sumarse

La regidora del PRI Vanessa Montes de Oca Mayagoitia, llamó al presidente municipal y a sus compañeros regidores a sumarse al derecho de manifestación de las mujeres que laboran en la administración, dijo “estamos en contra del feminicidio, mi postura es a que nos sumemos, consideró que es muy grave lo que está sucediendo. La fuerza de las mujeres está en la unión, porque un día sin mujeres es un día que puede causar problemas desde casa en la familias, oficinas vale la pena hacerlo y yo si me voy a sumar y que las autoridades lo valoren y se sumen.

Existen otras formas de manifestarse

Al ser entrevistada Ana María Esquivel Arrona, dijo, “como miembro del Ayuntamiento y como mujer definitivamente me sumo al paro nacional, es una de las manera de expresión para que podamos ser escuchadas, pero creo que existen otras maneras de sumarnos y no necesariamente es no laborando el día 9 de marzo. Se está viendo el esquema por el municipio de León para participando muy seguramente dentro de nuestra labor, portando algo que nos identifique que nos estamos sumando, finalmente es una decisión personal”, dijo.

Las cosas son como son

Para la regidora Ana María Carpio Mendoza, reconoció sumarse a muchas causas pero “antes que todo tengo un valor que no me es fácil violar que es el compromiso”, sobre el tema de represalias a empleadas del municipio que decidan no presentarse a trabajar el 9 de marzo, dijo; “las cosas son como son, el 9 de marzo es una fecha laboral, cada quien tiene que decidir lo que quiere hacer”.

Prefiero esperarme, no sé qué hacer

La primer síndico del Ayuntamiento de León, Leticia Villegas Nava, reconoció la necesidad de llevar acciones de una u otra forma, pero “el no estar en el paro, no es estar en contra. Veo con simpatía el que protestemos independientemente de colores y pensamientos tenemos que hacer patente el respeto a la vida de todos pero en especial en las niñas y las mujeres, pero prefiero esperarme… no sé qué hacer”.