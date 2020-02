A favor y en contra del movimiento #UnDíaSinNosotras

Aunque algunos leoneses dieron su postura sobre el paro de labores al cual activistas feministas de todo el país invitan a las mujeres el próximo 9 de marzo, fue el delegado de León de la Secretario de Educación de Guanajuato (SEG), Fernando Trujillo, quien evadió la pregunta y no quiso manifestar alguna opinión desde su cargo, ni desde lo personal.

Algunas mujeres dijeron estar a favor, mientras otras en contra, pues aseguraron que no tienen quien las respalde en sus trabajos o sus jefes no les dan la oportunidad de protestar de esa manera.

Varones de diferentes edades dijeron estar a favor por el machismo que se vive en la sociedad y por los feminicidios que se han llevado a cabo durante los últimos días como el caso de la niña Fátima, en la CDMX o la joven Ingrid asesinada por su pareja sentimental en la Ciudad de México.

Eva Arenas, San Miguel

“Yo no estoy de acuerdo, respeto a las que lo hacen. Pero yo la verdad no dejaría de trabajar. No sé muy bien lo que van a hacer (las activistas) pero sí sé lo que hicieron de la niña y la muchacha (Fátima e Ingrid, respectivamente)”.

Martín García, El Retiro

“Está muy bien para llamar la atención y no haya tanta muerte, tanto loco que anda en la calle suelto nada más pensando en agredir a las mujeres”.

Édgar Falcón, Los Castillos

“Me parece que está bien esa propuesta que hacen para manifestarse de una forma en contra de los hombres porque somos machistas, es muy buena idea esa”.

Cristina Zambrano, Villas de las Torres

“Me parece que es una protesta un poco más pacífica sin tanto problema y para que también nos valoren. Yo sí voy a dejar de hacer mis actividades ese día”.

Luis Velázquez, Los Sauces

“Opino que está bien que hagan eso para valorarlas y no hacerlas menos, que tengamos los mismo privilegios (derechos)”.

Blanca Hernández, Las Mandarinas

“Está bien que haya este tipo de protestas a ver si disminuye un poco la situación de matar a las mujeres o a las niñas. Yo sí me sumaria porque soy mujer y estoy de acuerdo”.