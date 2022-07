No está en mis planes disputar la dirigencia de Morena en Guanajuato: Alma Alcaraz

La diputada Alma Alcaraz comentó que no tiene interés en regresar a la dirigencia estatal de Morena en Guanajuato, esto luego de que el martes trascendió desde lo nacional que se buscará a una mujer para que ocupe el cargo en esta entidad del país.

Comentó que la elección en el consejo estatal va a depender “también esto es una realidad, qué equipo te vaya a estar apoyando y si el equipó hubiese logrado los votos suficientes como para poner a la dirigencia estatal, obviamente las principales carteras de tal manera que te permitan tener gobernabilidad, de lo contrario va a ser una lucha incansable como la que se tuvo”, comentó.

Dijo que la idea es analizar cómo se van dando las cosas y si hay posibilidades y números que le pudiera favorecer probablemente la buscaría.

“¿Por qué no? Pero digamos que en este momento no estoy así de ‘síii, estoy con todo’, acuérdate que apenas el día de ayer se acaba de dar el tema, se acaba de dar el anuncio que va mujer y es cuando te digo, la prensa y compañeros del partido empiezan a voltear a ver quién pudiera ser” agregó.

“Entonces, realmente, en mis planes en mis planes y te lo digo francamente, tú sabes que hemos dado muchísima pelea en el Congreso, es algo que me gusta mucho, que me apasiona, los temas que se ven en el Congreso, temas de fiscalización, temas de seguridad pública, los temas que van saliendo al día (…) Esos son los temas que me apasiona, entonces no estaba en mis planes y además se sabía que eran puros hombres, cada grupo traía ya hombres muy claros, muy definidos”, aseguró.

Sin embargo, concluyó que va a analizar la elección del domingo que se va a llevar a cabo en Guanajuato que incluso comentó que no se hará por medio de campaña, aunque por su parte va como consejera en el distrito 9 de Silao e Irapuato..