No descarta Miguel Márquez regresar a la política

El exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo que podría ser el próximo año cuando haya una definición de si regresa o no a la política, luego de que se le cuestionara si le interesa una senaduría.

“Yo creo que el próximo año, el próximo año ya veremos si hay una definición para participar y regresar a la política le entramos con todo gusto y si no también sino sigo en lo mío sin ningún problema”, dijo.

Esto declaró luego de la insistencia de la prensa para que emitiera una postura, pues se dijo respetuoso del informe del senador Erandi Bermúdez donde fue abordado por los medios de comunicación.

“Ahorita me veo en el tractor ahí trabajando a toda madre, en el rancho con mi familia. Todo a su tiempo, todo a su tiempo, ahorita no son los momentos, yo agradezco aquí la invitación al evento y no tengo más comentarios, felicitar al senador, por su informe, igual a los diputados también me invitaron y felicidades. (Erandi) Ha sido chambeador, ha defendido bien al país desde tribuna a la República y al estado”, agregó.

Sin embargo, referente al movimiento que encabeza su esposa Maru Carreño donde se muestra en contra del plan piloto de educación por contener materias de identidad y diversidad sexual, dijo que no tiene ningún problema, pero que siempre va a defender a la familia que es hombre y mujer.

“Se casan y no ha habido problema, a mí me tocó, yo sin ningún problema, han trabajado conmigo personas gays y sin ningún problema, el tema cual es y yo si lo defenderé siempre yo creo que es hombre y mujer, ya si le pueden llamar enlace conyugal con sus derechos y obligaciones yo no veo ningún problema”, aseguró.

El panista dijo que le preocupa el tema educativo y que su postura es que el tema de valores se trabaje desde casa y que de lo académico se encarguen en las instituciones educativas y no como lo propone el programa de educación del gobierno federal.

“Obviamente me preocupa el tema educativo y ¿En qué sentido? En que el día de mañana pues no cambien la educación por un tema de ideología entonces eso es lo que ella sí está preocupada, obviamente los hijos el tema de valores, el tema de cultura, los educamos nosotros y la escuela le da la formación académica”.

“Yo siempre he estado a favor de la familia, a favor de la vida, en esos principios jamás he tenido una duda, pero también soy respetuoso de la dignidad de las personas, yo creo que eso hay que respetarlo. Aquí el tema actual es, nada más hay que respetar también lo que cada quien formamos en nuestra familia. Entonces si desde la escuela empiezan a invadir y a decir algún tema que no va en lo que nosotros creemos”, agregó.

