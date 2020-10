Niegan haya fraude en becas Benito Juárez

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Mauricio Hernández Núñez, delegado de los Programas Integrales del Gobierno de México en Guanajuato, descartó que las becas Benito Juárez para los estudiantes de preparatoria de Pénjamo hayan sido cobrados, pues explicó que hubo un error al ingresar sus datos en la nueva modalidad en el cobro de sus apoyos; sin embargo, aseguró que el problema está siendo atendido directamente con la institución bancaria.

Luego de que se diera a conocer que alrededor de 200 estudiantes de bachillerato del municipio de Pénjamo, sufrieron robo del dinero de sus becas Benito Juárez, pues al acudir al banco a realizar el cobro, les manifestaron que el dinero había sido retirado por alguien más; el delegado de la Federación aseguró que sólo son 22 casos y descartó que se haya tratado de un robo y fraude.

Explicó que desde que inició la pandemia del Covid-19, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez acordó con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las demás secretarías de educación de los estados y los diversos subsistemas educativos, que la asignación del recurso se lleve a cabo a través de medios electrónicos, como la aplicación móvil, la cual estaría enlazada con instituciones bancarias en donde se realiza el cobro de beca.

Por ello, señaló que sólo son 22 jóvenes los que tuvieron el problema con la aplicación, el cual fue causado por un error de información al ingresar sus datos, la cual les arroja un código QR para que con este puedan realizar el cobro en el banco; pero si la información ingresada tiene algún error en una letra o número, el sistema arroja un error y como consecuencia se presenta información errónea en el banco.

“No es que ya se haya cobrado ese recurso, pues el dinero está en las cuentas de los jóvenes y no lo han podido disponer ni retirar, pero no quiere decir que ese dinero lo haya cobrado alguien más o que haya sido algún fraude, no.

La operación consiste en que el joven descargue la aplicación y haga el llenado de sus datos, pero si un dato es incorrecto, entonces ya no hay posibilidad, como un error de dedo o por distracción, no se puede descargar la QR y se tiene que revisar con el banco, porque arroja que ya ha sido cobrado.

Mauricio Hernández Núñez aseguró que el problema está siendo atendido por parte de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, quienes están en comunicación con el banco para que el cobro pueda ser realizado a los estudiantes y no haya más complicaciones.

“Se está trabajando para destrabarlo, no van a tener ningún problema, esperamos que muy pronto puedan acceder a este cobro. Son 22 casos y posiblemente algunos casos más en otros municipios, y todos se están atendiendo, hay que entender que tiene que ver con un error en el llenado de la información, y no se trata de ningún fraude”.