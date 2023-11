Niega Ale Gutiérrez privilegios a la clase política tras robos como el de a Elías Villegas

León, Gto.- Ante el asalto en la casa del ex político panista, Elías Villegas Torres, la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, descartó que la justicia y las detenciones de los delincuentes sea privilegiada sólo para la clase política como lo señalaron algunos actores de la sociedad.

La alcaldesa de León aseguró que no hay nada selectivo ya que desde su gobierno se aplica la ley para todas y todos y se trabaja de manera puntual en las detenciones en diferentes zonas de la ciudad.

"No entiendo a qué se refieren que es selectivo, o sea si se refieren a selectivo que ustedes como medios algunos casos en particular los publican y otros no pues eso pudiera ser. Al final de cuentas aquí no hay nada selectivo, aquí se aplica la ley para todos y se trabaja de manera puntual para todos y ha habido detenciones en diferentes colonias en diferentes hechos", aseguró.

Añadió que aunque le gustaría proporcionar más información sobre el caso de Villegas Torres no lo puede hacer para no revictimizar, además de que hay un proceso legal que está llevando a cabo la Fiscalía de Guanajuato a quien le proporcionaron toda la información necesaria.

"De muy manera muy específica, ya de hecho se ha dado a conocer que se puso toda la información a disposición de la Fiscalía y lo he dicho y les digo que me da pena así decírselos varias veces, o sea me daría mucho gusto compartirles mucha información, sin embargo, por cuestiones legales, temas del debido proceso y por tema de no revictimizar, pues no puedo dar mucha información y lo que les pediría es que nos comprendan", comentó.

Fue hace una semana cuando al menos ocho hombres se metieron a la casa de Elias Villegas y junto a uno de sus hijos fue sometido mientras que los delincuentes buscaban pertenencias de valor en su casa ubicada cerca del centro de la ciudad.

Aseguró que todos los días continúan trabajando y para prueba de ella las cifras de los delitos comunes han registrado una disminución en la capital del calzado.

"Dos cosas, primero, todos los días seguimos trabajando en materia de seguridad y se ha bajado el número de robos, todo lo que es delito común hemos venido a la baja", dijo.

En el 2024 todos los policías con “body cams”

Alejandra Gutiérrez informó que para el 2024 todos los policías de la ciudad deben portar ya sus “bodycams” incluso ya solicitó que se considere en el presupuesto un recurso específico para este proyecto.

Agregó que ya llevan más de la mitad de los trabajos para la colocación de los siete actos carreteros que deben estar listos a mediados de diciembre para sumar a la seguridad de las y los leoneses.

"Ustedes saben que fue muy engorroso el proceso de adquisición porque hemos sido muy transparentes en la compra. Ayer tuve reunión para ver temas operativos, pedí que se considere presupuesto para más body cams, necesitamos más body cams ahorita, ya hay algunas que se adquirieron que ya están en operativo pero necesitamos todavía muchísimo más", añadió.

La alcaldesa dijo que se buscará la manera para que las “bodycams” estén conectadas al C4 y reiteró que la depuración de los elementos de seguridad va a continuar durante su gobierno.