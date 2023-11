Exigen frenar bandas organizadas que roban casas

León, Gto.- La dirigente del Partido Acción Nacional en León, Pilar Ortega, exigió a las autoridades que se detenga a los responsables del robo en la vivienda del panista, quien fue considerado por años el líder moral del partido, Elias Villegas.

“Es lamentable que ocurre esta situación para Elías Villegas y para los leoneses que son víctimas de la inseguridad, es una situación que condenamos como cualquier acto de violencia y de criminalidad, esto no debe de ser, hacemos votos para que se esclarezca y se investigue y se lleve a la justicia este caso y cualquier otro que ocurra con los leoneses, insistimos en que las autoridades de Guanajuato están trabajando en la investigación tanto en la parte municipal como estatal, haciendo lo que les corresponde, y hacemos votos para que vengan más recursos para la seguridad de nuestros municipios”, dijo.

Asimismo, dijo desconocer si hay integrantes de la familia de Elías Villegas o el propio político, que hayan sido violentados físicamente por parte de los ladrones, pero confío en la investigación de la Fiscalía del Estado para dar con los responsables.

Por su parte, el diputado federal por Guanajuato Jorge Espadas, recordó que ha sido víctima en varias ocasiones de robos junto con sus hijos, por lo que exigió a la federación un alto al robo del crimen organizado que le toca a la federación.

“A mi hijo qué estudiaba en la preparatoria oficial le quitaron dos veces la mochila, una fue subiéndose al camión en la glorieta de la preparatoria y otro evento fue al bajar en la Colonia Azteca en Torres Landa, eso fue durante el gobierno municipal del PRI (2012-2015), no es por criticar pero sucedió en esos años”.

Asimismo mencionó que en un tercer suceso, otro de sus hijos fue amagado al interior de su vivienda para robar las pertenencias.

“Lamentablemente otra situación fue en la legislatura federal pasada, yo estaba en Guadalajara en un evento electoral, pero mi hijo estaba en la casa y se metieron, le tocó ser amarrado y golpeado, fue muy lamentable, ahora decimos gracias a Dios no pasó a mayores, pero te quitan la tranquilidad”.

“Lamento mucho la circunstancia por la que está pasando la familia de Don Elías, porque se meten a la casa e invaden el espacio íntimo de las personas y uno no se queda tranquilo porque se vive asustado, es un tránsito difícil por el cual tenemos que seguir trabajando como sociedad”, dijo el legislador.

Aclaró que el robo común le corresponde a los municipios, sin embargo, en los últimos años han evolucionado las bandas que roban hogares, y esto le corresponde al gobierno federal frenarlo a través de la FGR que cuenta con pocos recursos para contratar personal..

“No debemos de tolerarlo y acostumbrarnos a la violencia, se tiene que perseguir y sancionar y en este país se ha incrementado la impunidad de manera grave, tenemos años peleando recursos para la Fiscalía General de la República, no me refiero a la de Guanajuato, son para la federal, para los judiciales federales para que tengan dinero para ejercer su función porque no lo tienen”.

“Ojalá y el delegado de la fiscalía en la delegación de León pueda ser sincero y decir con qué miseria se está trabajando, a él le toca perseguir la delincuencia organizada por mandato constitucional y no tiene herramientas, no tiene recursos y son federales, ellos son los competentes constitucionalmente para combatir a esta delincuencia que es crimen organizado, los robos de la calle como el caso de mi hijo es delincuencia común y toca al municipio fundamentalmente, pero el tema de los homicidios que vemos y los robos que se están dando a las casas habitación por las bandas organizadas, es parte de la delincuencia organizada y eso le toca a la federación”, concluyó.