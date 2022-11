Negocios deciden cerrar a causa de las extorsiones telefónicas y la inseguridad en todo el estado

León Gto.- Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Guanajuato, aseguró que tras los hechos violentos en las ciudades de Salamanca, Celaya e Irapuato, el 25% de los agremiados a la cámara cerraron sus negocios y ya no los volvieron a abrir en los últimos dos años.

Luego que en el municipio de Salamanca sujetos armados acabaron con la vida de cuatro empleados de una taquería, la dirigente de Canirac estatal aseguró que las extorsiones a los dueños de los negocios afiliados se han mantenido, incluso los empresarios han optado por cerrar definitivamente sus fuentes de empleo por temor.

“En lo particular Canirac Salamanca siempre ha sido un una situación muy lamentable, la industria restaurantera tiene muchos altibajos por los sucesos tan frecuentes y repetitivos que ahí acontecen, entonces desgraciadamente es es una plaza un poquito complicada”, mencionó Helen Anaya.

Indicó que mientras se tengan problemas en la refinería, el huachicol, y otras situaciones, se complica el repunte de la cámara en estos sitios.

“Ahí hay situaciones de fondo que a veces no conocemos, que probablemente el dueño tenga alguna situación personal con o puede ser tema de extorsiones, que lo hayan querido participar en el tema de la extorsión, pero siempre hay una razón de fondo, no son ataques aislados de que te tocó la mala suerte, siempre hay un tema, hay una raíz”, aseguró.

Mencionó que en Irapuato estos temas son menos complejos, sin embargo en Salamanca y Celaya son las entidades más afectadas en materia de la extorsión telefónica, tanto que se tiene registrado por parte de la Canirac el 25% de los agremiados que cerraron sus negocios permanentemente.

Tan solo en el estado de Irapuato se cuenta con alrededor de 55 agremiados, mientras que en Celaya son cerca de 40 y en Salamanca se tienen 25, lo que se traduce a 120 establecimientos que forman parte de la Canirac.

“Muchos se han movido a Irapuato por ejemplo de Salamanca a Irapuato y muchos han cerrado y no se han movido, ya no se trasladaron a otra plaza. Generalmente se cierra un restaurante pero siempre habrá otro que abra, entonces lo que nosotros tratamos es el mantener la fuente de empleo, que es lo más importante, ya lo vimos en los empleos que se perdieron en la pandemia, fueron 50 mil, no fue una cantidad menor”.

“Gracias a Dios ahorita ya recuperamos y vamos un poquito arriba, entonces nuestra finalidad es mantener las fuentes de empleos y que la industria del turismo, que es la que nos saca adelante siempre y que somos un gran sector que aporta el PIB de manera importante arriba de un 8%, no vengamos hacia abajo”, puntualizó.