Guanajuato, Gto. El secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Paulo Bañuelos Rosales, sostuvo que es necesario tecnificar el campo guanajuatense para poder tener mayor eficiencia en el uso del agua.

Sin embargo, durante la Glosa de Gobierno, evidenció que el gobierno federal dejó de apoyar en dichos rubros, así como en otros, en materia de apoyo económico.

Ya en entrevista, recordó que la sequía a afectado gravemente al campo y por ello sostuvo que es importante tecnificarlo, debido a que el 83 por ciento del agua se transforma en alimento.

“El Plan Estatal Hidráulico marca dignificar entre 18 a mil 20 mil hectáreas, pero únicamente se le mete dinero desde el estado”.

Agregó que, con el desinterés de la federación por la tecnificación, solo se atienden entre mil 800 y dos hectáreas al año, cuando tendrían que ser hasta 20 mil hectáreas tecnificadas anualmente, problemática que tiene el gobierno federal para tecnificarlo.

Paulo Bañuelos dijo que una solución es apostarle por los pozos y hacer reservorios, así como también trabajar de noche debido a que la cuota energética es más baja y así brindar el agua a los campos de día, donde se incluye los fertilizantes para realizar los riesgos.

Sobre las afectaciones en los municipios por la sequía, dijo que los campos de San Felipe, Ocampo, San Diego de la Unión, parte de Dolores Hidalgo, así como Tierra Blanca, Santa Catarina, Victoria, Atarjea y Xichú, han sido los municipios que presentan la mayor problemática en la materia.

Para atenderlo, dijo que se estará entregando alimento para ganado, también se cuenta con un programa de apoyos con el seguro contratado por 22.5 millones de pesos para proteger las hectáreas perdidas, que fueron cerca de 20 mil, donde se dan mil 500 pesos por hectárea productiva afectada.

“El gobierno del estado no los deja solos, más porque la aportación que hace el gobierno federal para contrarrestar la sequía no existe, pero uno no les puede decir nada porque son jarritos de Tlaquepaque, se sienten luego luego (...) se envían alimentos a todas las ganaderas guanajuatenses y regionales, así como a los porcicultores y alimentos a los apicultores”.

Sobre los recursos que dejó de percibir Guanajuato por parte de la federación, el secretario de la SDAyR lo ejemplificó recordando que antes el gobierno federal aportaba 800 millones de pesos, donde se conseguía tener una bolsa de mil 500 millones de pesos, con las aportaciones estatales y de productores, que beneficiaba al campo.

“En todos los aspectos, el gobierno federal no tiene dinero para el mejoramiento energético, para solicitar maquinaria, tractores, macro-túneles, invernaderos, no hay dinero, que no vengan a llorar que se pongan a trabajar y manden el recuso”, enfatizó.

Finalmente, Bañuelos Rosales dijo que con los mil millones de pesos que se destinaron para atender la sequía en el campo se adquirirán cisternas, pacas de alimento para ganado, colocar cercos vivos de maguey y nopal, también tener curvas de nivel para guardar la humedad y tener bordos. En total serán seis mil obras y acciones.