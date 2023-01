Navarro buscará que clínica del IMSS quede en Guanajuato; “no todo es león”, dijo

El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, dijo que buscará que la nueva clínica del IMSS que se va a construir en el estado sea construida en la capital, pues ellos ya cuentan con el terreno para hacerlo.

Comentó que de no ser así la clínica puede quedar en otros municipios como Irapuato o Salamanca, pues es necesario que el gobierno federal voltee a ver a Guanajuato. Y añadió que “no todo es León, Guanajuato, el resto de los 45 municipios también valemos y tenemos que echarle ganas”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Nosotros estamos esperanzados a que la clínica se pueda ir a Guanajuato capital, el terreno ya está, desconozco la reunión que hubo en Irapuato, no fui convocado, pero no hay más lucha que la que no se hace y hay que hacer la lucha para ver si logramos hacer que se pueda construir la clínica en Guanajuato capital o en alguna parte del estado, ya sea Irapuato de preferencia, Guanajuato capital o en su defecto Salamanca”, dijo.

En el caso de Silao aseguró que no lo ve viable ya que cuenta con un hospital con alta tecnología que le da batalla a los pacientes del municipio, en cambio, la clínica del IMSS de Guanajuato capital ya va a cumplir 60 años y tiene daños estructurales según constató Protección Civil.

Local Busca Concamín nacional que se destrabe proyecto de clínica del IMSS para León

Fue enfático en señalar que el tema de la construcción de la clínica no es la industria, pues más bien la federación no los ha querido voltear a ver pese a que es necesario.

“El tema no es la industria, la clínica de Guanajuato capital es de por ahí de 1974, 76 y está en una zona que ya queda obsoleta, nada más hay una clínica, el Seguro Social que está en Pardo y la otra clínica familiar que tenemos, un estudio estructural de Protección Civil donde se está cayendo, el tema no es que no haya industria porque muchos de los guanajuatenses trabajan en Puerto Interior y viven en Guanajuato capital”, agregó.

La disputa por la construcción de la clínica se viene arrastrando desde el 2022, pero hasta el momento no está nada escrito para comenzar con las obras por parte del gobierno federal.