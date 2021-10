Municipios no se toman en serio la seguridad de ciudadanos: Diego Sinhue

León, Gto.- “Los municipios no se toman en serio el tema de seguridad, yo les he dicho ¿para qué quieren direcciones de educación?, si no administran escuelas, ni tienen maestros; ¿para qué quieren dirección de salud? si no tienen hospitales, ni doctores”, mencionó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la mañana del jueves, al término del Foro Logístico de Transporte celebrado en Poliforum León.

En el gobierno del estado se nota un cambio, “yo desaparecí el Instituto de la Juventud lo fusione con Educafin, para ahorrar presupuesto, y a INIFEEC lo metí a SICOM, esto son ahorros y claro que estoy despidiendo gente y no me gusta despedirlos, pero me siguen pidiendo seguridad”, resaltó.

La única manera de darle seguridad a la gente, explicó, es incrementarla y para eso hay dos vías: la prevención y por otro lado establecer el estado de derecho a través del fortalecimiento del estado de fuerza policiaca para que nos cuiden más policías.

“Resulta que había más empleados en el DIF, que policías estatales cuidándonos en el momento”, refirió el ejecutivo estatal y explicó que en un turno trabajan mil 100 elementos, cuando el DIF operaba con mil 300 empleados.

"Hoy tenemos ya 4 mil 100 policías estatales mejor pagados a fin de establecer su permanencia en la corporación, en estas circunstancias vamos a llegar a los 6 mil elementos, esto implica mucho dinero créanme. Pero los policías se la juegan si tú te la juegas con ellos".

Para concluir la entrevista el gobernador de Guanajuato consideró que “un policía mal pagado es más expuesto a qué lo capte el crimen organizado”, agregó el mandatario, no sin antes destacar la importancia de atender la demanda de la ciudadanía en materia de seguridad, el mensaje se ha dado y corresponde a los municipios el tomarlo en serio y desaparecer las direcciones locales que no le rinde servicio a la comunidad, hoy a todos preocupa la seguridad.