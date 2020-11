Municipios, los más afectados por recortes federales: Romero Hicks

IRAPUATO, GTO. (OEM-Informex).- Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que será complicado cumplir con las necesidades de los estados, pero principalmente de los municipios para el 2021, debido a los y eliminación de programas, ya que de todo el presupuesto Federal, sólo 4% es destinado a los municipios.

El diputado federal explicó que el Presupuesto de Egresos no es sólo del Gobierno Federal, sino de todo el país, donde se integra la Recaudación Federal Participable que incluye los impuestos; sin embargo, señaló que por convenio entre las entidades federativas y gobierno, la Ley de Coordinación Fiscal sólo contempla que 80% se quede en el Gobierno Federal, 20% para los estados, y de esa cantidad, sólo 4% llegue a los municipios.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Crítica Román Cifuentes legalización de marihuana

Esto, señaló que es grave y lamentable para los municipios, principalmente por lo que han estado aprobando los legisladores en la Cámara de Diputados para el 2021; por ejemplo, mencionó que no hay ninguna obra importante para los estados y mucho menos para los dos mil 457 municipios que hay en el país, sino que sólo se le está dando prioridad a las tres obras del Gobierno Federal: el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.

“No hay apoyos importantes, ni para educación, salud, vivienda, ni obras de infraestructura como son agua, alimentación, seguridad social, no hay estímulos a la economía que tienen que ver con el apoyo al micro, pequeño y medianos empresarios o comerciantes, no hay apoyos al campo, esta devastado”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Insiste GOAN en nuevo Pacto Fiscal

Además, el diputado federal comentó que es necesario que se reconozca que no debe haber jerarquías entre los estados, municipios ni federación, ya que de acuerdo con la Constitución Mexicana, ningún gobierno es menos que el otro, y por ello, todos requieren de recursos y apoyos para continuar avanzando.

“Si hoy somos serios, tendremos que reconocer que el municipio, el estado y la federación no son una escalera jerárquica de autoridad, la constitución establece que hay facultades exclusivas y facultades concurrentes, el municipio no es menos que el estado y el estado no es menos que la federación (...) hay temas muy sensibles, donde hay una atribución concurrente, ejemplo, en la seguridad, salud y educación, entonces debe haber apoyo para todos”.