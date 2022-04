Municipio busca alternativas para exposiciones ganaderas

León Gto.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos mencionó que luego de que el predio de la Unión Ganadera de Guanajuato no se usará por más de dos años , el ayuntamiento tiene la obligación de realizar el proceso de reversión del mismo, sin embargo, se buscarán alternativas para que la ganadera tenga lugares donde pueda estar haciendo las exhibiciones.

Alejandra Gutiérrez Campos | Foto: Francisco Meza | El Sol de León

Recordemos que en días pasados se dio a conocer que el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Ayuntamiento de León aprobó por mayoría, iniciar el proceso de reversión en el predio que se encuentra al interior de la Feria de León, mismo que fue donado a la Unión Ganadera de Guanajuato, aproximadamente 21 años atrás.

Es de mencionar que este terreno cuenta con 12 mil 500 metros cuadrados, fue donado específicamente para exposiciones ganaderas y actividades relacionadas a esta, por lo que se realizaron inspecciones donde dejó ver que durante abril el predio fue utilizado por el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, en el que este mantenía sus oficinas y un laboratorio.

Mientras que por parte de Protección Civil se cuenta con un dictamen, en el cual indica que la infraestructura del predio presentaba severas afectaciones, lo cual representaba un riesgo para la realización de las exhibiciones, por lo cual no fue autorizado el espacio durante la edición 2022 de la Feria Estatal de León.

Por su parte, Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que se pretende buscar que este espacio sea parte del Distrito León Mx, además de buscar alternativas para que se continúe realizando las exhibiciones ganaderas.

Foto: Edgar Camacho | El Sol de León

“Las condiciones que hoy tenemos ya por parte de protección civil que no es viable poderlas estar utilizando, ya tiene más de dos años que no se utiliza y la ley es muy clara, cuando más de dos años no se utiliza un predio donado, para el objeto que fue donado, tenemos la obligación de revertirlo. Creo que se tiene que incluir como un proyecto integral del distrito MX, pero eso no implica que no estemos buscando cómo seguir ayudando a la ganadera para que tenga donde poder hacer exhibiciones”, aseguró.

“Lo que queremos es estudiar alternativas, independientemente de la conformidad, es qué es lo que debemos hacer, vamos a sentarnos a platicar, quedamos de vernos con los representantes si es posible la próxima semana”, agregó Alejandra Gutiérrez.