Multan a 10 mil conductores por no verificar sus autos

León, Gto.- La directora de Medio Ambiente de León, Susana Mendoza Morales, informó que durante el primer semestre de este año se han realizado 10 mil 150 multas a conductores por no verificar sus autos.

Las multas por no verificar pueden ir desde los mil 790 hasta los 2 mil 688 pesos: “Entre 10 y 20 UMAS está la multa, entonces verificar eventualmente es más infinitamente más económico aunque yo no me he cansado de decir que es muy importante verificar por el tema de la calidad de vida”, aseguró.

En contraste con estos datos, la funcionaria aseguró que en lo que va del año se han verificado aproximadamente un 36 por ciento de los más de 600 mil autos que están registrados en León como parque vehicular.

Esto refleja un incremento en las cifras actuales comparadas en el mismo lapso del año pasado, donde sólo se había registrado un 20% de las unidades leonesas.

“Adicionalmente a esto los operativos no han cesado, hay una coordinación muy buena con la Policía Vial que son los que eventualmente realizan realmente los actos de molestia como se les llama según el reglamento para hacer el exhorto a los ciudadanos a que verifiquen”, agregó.

Mendoza Morales también dijo que los operativos no han cesado ya que llegaron para quedarse en esta administración. Aseguró que en León hay 39 centros de verificación y que cada dos meses tienen reuniones con ellos donde tocan temas ambientales, pues incluso ha costeado algunas campañas.

Susana Mendoza concluyó que con el Fondo Ambiental Municipal se van a instalar paneles solares en el SIT del Parque Metropolitano y en la sexta estación de Policía, también se va habilitar en el Parque Vivero una cámara de germinación para reproducción de plantas nativas.