Sindicalizados de Telmex realizan paro de labores en León [VIDEO]

León Gto.- El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana realizó un paro nacional con la intención de defender su contrato colectivo de trabajo, debido a que la empresa de Teléfonos de México (TELMEX), les quiere quitar la cláusula de jubilación a los nuevos ingresos.

Por lo anterior, los trabajadores realizaron un paro de labores por 24 horas, el cual concluirá hasta la media noche.

Alejandra Peredo, Secretaría de Equidad y Género de parte del comité local de León Guanajuato, mencionó que en la ciudad zapatera la plantilla laboral consta de alrededor de 400 personas y a nivel nacional son más de 50 mil personas, mismas que se ven afectadas por la toma de decisiones de TELMEX.

"Quieren que los de nuevo ingreso entren sin jubilación, solamente con lo que se pueda asegurar de la afore y hoy día pues tú sabes que todos los ahorros que se puedan generar en la afore son muy inciertos. Por eso el paro es nacional en todas las instalaciones de Telmex, estamos manifestándonos por la inconformidad que tenemos", comentó Alejandra Peredo.

Aunque en lo que va del año, este es el primer paro laboral, los trabajadores aseguran que casi cada año realizan paros laborales nacionales, debido a que ya cuentan con más de tres años sin vacantes, es decir que no se han cubierto las plazas que se perdieron por algún fallecimiento durante la pandemia.

"La empresa está ya en la postura de que no va a haber jubilación. Ellos dicen que es por qué ya no tienen liquidez, pero la realidad es que si no tienen liquidez es por malas decisiones que han tomado, no ha sido por culpa de los trabajadores, porque nosotros estando enfermos mientras hemos podido trabajar, hemos trabajado", comentó Alejandra Peredo.

"No nos dan tiempo extra, quieren que trabajemos en el mismo horario con un montón de quejas; porque también a eso nos estamos enfrentando, a un montón de quejas o de reportes", agregó una de las empleadas que participó en el paro de labores.

Durante los turnos, los telefonistas resguardaron las instalaciones en tono de protesta, para ser escuchados ante las consignas en las que solicitaron el respeto de su contrato colectivo.