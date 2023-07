¡Mujeres al volante! Ana Laura es una de las operadoras de transporte público

León, Gto.- Ella es Ana Laura Valdivia Estrada, operadora de Optibús. Un día tuvo la decisión de tomar el volante y conducir hacia nuevas metas en su vida para sacar a su hija adelante y dejar atrás los miedos.

Actualmente es común ver a mujeres detrás del volante del transporte público, damas que han dejado atrás los prejuicios y miedos para salir adelante como es el caso de esta ama de casa que con orgullo y profesionalismo ha demostrado que “sí se puede” desarrollar en profesiones que se creían que eran exclusivas para hombres.

“Yo soy operadora en la alimentadora A-46, es un circuito que sale de la base Delta, llega a Epsilón, Omega, Río Mayo, Atotonilco, Épsilon, Delta y finaliza en la base Delta y aunque nunca me imaginé estar aquí, hoy puedo decir que es lo mejor que me ha pasado”, platicó.

Una mujer fue su inspiración

Antes de trabajar en el Sistema Integrado de Transporte (SIT), Ana Laura era pespuntadora de oficio en un fábrica en la que ganaba muy poco a comparación de un hombre, pero un día cuando iba a visitar a su hermana abordó un autobús y se llevó una grata sorpresa al ver que era una mujer la que iba conduciendo, momento en el que expresó: “si ella puede, yo también puedo”.

“En una ocasión yo no tenía trabajo e iba a la casa de mi hermana rumbo a Las Joyas y en la ruta que me subí iba una mujer manejando y se me hizo interesante, yo le dije a mi hija si ella puede yo también puedo”, dijo.

“Yo soy pespuntadora de oficio y trabajaba en una fábrica, pero como pagan muy poco a una mujer, entonces decidí ir a la empresa a pedir informes y les dije que si podía trabajar de operadora, lo primero que me dijeron es si sabía manejar y si contaba con licencia, me hicieron la prueba y me dijeron que me quedaba, pero que iba haber un seguimiento y capacitación para saber maniobrar mejor al camión porque esta súper grande. Entonces fui a tramitar el tarjetón, me hicieron la prueba de movilidad y pasé “, añadió.

En los tres años que lleva trabajando en la Sociedad Integradora del Transporte Público General Francisco Villa S.A de C.V., ha ganado muchas amistades, usuarios que a diario abordan la ruta la saludan con aprecio y reconocen su trabajo.

Madre y operadora

Ser madre y operadora es una tarea complicada, pero llena de satisfacciones, la familia de Laura está formada por tres integrantes, su esposo e hija, ambos son el “motor y el diésel” para salir adelante.

Aunque sus jornadas laborales son pesadas cuando llega a su hogar disfruta cenar con su familia y platicar, en día de descanso ofrece tiempo de calidad.

“Casi no nos vemos porque yo me paro a las tres y media de la mañana, yo me voy a trabajar y se queda mi hija, ella estudia la universidad, en la noche que llego me espera porque salgo alrededor de las 11 y media dependiendo el rol que me toque y cenamos juntas platicamos es tiempo de calidad, pero cuando descanso trato de disfrutar”, expresó.

Convocatoria para mujeres operadoras de transporte

“Yo he visto a mujeres que se quedan viendo a las solicitudes de operadoras, yo les digo que se den la oportunidad porque es un trabajo muy bonito, es pesado, pero muy satisfactorio y más cuando los demás lo reconocen, he escuchado comentarios de los usuarios que dice, mira esa mujer y maneja muy bien, es muy precavida, lo único que les puedo decir es todo se puede”, concluyó.

Por otra parte, el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno explicó que el 25% total de la plantilla del transporte público, son mujeres.