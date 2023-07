Continúa detenido operador de la "Oruga" que atropelló a estudiante cuando huía de agresores

León, Gto.- Gran revuelo causó entre los ciudadanos el atropellamiento de Benjamín Alejandro de 15 años de edad en la avenida Miguel Alemán. El estudiante sufría de bullying y trató de huir de sus agresores. Pero, ¿Qué pasó con el operador de Optibús ?

Sin revelar datos personales del conductor del camión articulado conocido como "Oruga", el presidente de Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno informó que el operador continúa detenido, así como la unidad hasta que se deslinden responsabilidades, pero hizo un llamado a los leoneses a no emitir juicios preliminares por respeto a las personas involucradas.

“Yo si invito a la ciudadanía a que no tomen juicios preliminares porque ya nos ponían en los titulares que nosotros lo habíamos arrollado, ya cuando sale la investigación resulta que le hacían bullying y salió corriendo, evidentemente el operador no tuvo ningún momento para reaccionar, nosotros ya tenemos el video de la cámara frontal y coincide perfectamente”, indicó.

El líder de los transportistas en León indicó que en un periodo de cinco años, la estadística de personas atropelladas ha disminuido hasta 80%, ahora solo se tiene un promedio de cuatro accidentes al año y en el 100 por ciento no son los responsables.

En el caso de Jassiel de 16 años, un motociclista que luego de ser atropellado perdió la vida en la colonia Convive cuando regresaba a casa después de su jornada laboral, la investigación señala a que el joven quiso rebasar al camión de pasajeros, perdió el control y cayó en las ruedas traseras sin que el operador se diera cuenta.

“El video también lo tenemos y ya lo presentamos a las autoridades, la parte está que el responsable es el joven, todo indica que el motociclista quiso rebasar al autobús por el lado derecho, acuérdese que había llovido, era de noche, había unas piedras, entonces la moto brinca las piedras, pierde el control y cae en las ruedas traseras. El operador ni siquiera lo vio, ahí también se declara la imprudencia del joven”, añadió.

Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de León.

En este sentido, la empresa a la que pertenece el operador no ha tenido multas ni se le obliga a pagar ya que los operadores no son los responsables, sin embargo, a estos se les brinda tratamiento psicológico para incorporarse a sus labores.

“No han pagado porque dictamina la autoridad hacia la otra persona no obliga a pagar. Cuando ocurren este tipo de accidentes, los operadores no trabajan, reciben atención psicológica pero les siguen pagando su sueldo completo porque también necesitan un tratamiento para volver a manejar. No estamos acostumbrados a matar a nadie, para ellos es un impacto psicológico brutal y se tratan con psicólogos y se les cambia de ruta porque pasar por el lugar del accidente es un tema de regresión”, finalizó.