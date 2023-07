Morena pacta “paz narca” para gobernar: Silvano Aureoles

Durante su visita a León al mediodía de este domingo como parte de su gira para representar el Frente Amplio por México, el perredista Silvano Aureoles, dijo que Morena se tiene que ir del poder ya que se ha convertido la administración más sangrienta de México, la cual ha pactado una “paz narca” en varios estados.

Comentó que las cifras que presenta el gobierno federal están maquilladas, pues en la actualidad el gobierno de Andrés Manuel López Obrador registra 162 mil muertes violentas y más de 60 mil desaparecidos.

“Es una paz narca, exactamente, es que los gobierno de Morena con algunas excepciones todos llegan a los gobiernos locales apoyados por el crimen organizado, y esto sí es cierto esa cifra, pero luego están truqueadas estas estadísticas o los grupos hacen o que quieren o bajan un poco la intensidad para no quedar mal con el socio, que en ese caso son los gobiernos de Morena, pero todas las estadísticas y los indicadores nos dicen que es el sexenio más violento, julio va a cerrar como el mes más violento, entonces ¿Cuál a la baja ni qué ocho cuartos?”, dijo.

En su visita estuvo acompañado por líderes del PRD en Guanajuato como el diputado Isidoro Bazaldúa Lugo y el presidente del partido David Cristóbal Cano Hernández, quien contrario a lo que señaló Aureoles sobre una posible alianza con el PAN, los guanajuatenses dijeron que lo ven difícil.

Tras las declaraciones que ha hecho el presidente de Acción Nacional en el estado, Eduardo López Mares donde puntualiza que no irán en alianza con ningún partido, el aspirante por el Frente Amplio por México argumentó que el partido blanquiazul debe hacerlo porque no tiene buenas cifras.

“Eso no lo definen los estados, eso lo define una mesa de coordinación de los trabajos de los partidos, una mesa de acuerdos donde están los dirigentes de los partidos y quienes ellos han designado para representarlos, los datos que yo tengo es que sí el PAN quiere ir sólo en Guanajuato no hay buenas cifras, entonces más vale que busquemos cerrar filas porque nos ayuda a ganar los estados donde ahora no gobierno Morena”, agregó.

Referente a la información que se dio a conocer donde se argumenta que está inhabilitado para buscar un puesto de elección popular tras su inscripción al Frente Amplio, Aureoles dijo que es completamente falsa parte de una guerra sucia en su contra.