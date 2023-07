A nosotras “no nos invitan”, dice presidenta de Amexme León tras reunión de empresarios varones

León, Gto.- La presidente de Amexme León , Cecilia Ovalle, reaccionó tras la fotografía que se publicó donde se ve a un grupo de 16 líderes empresariales -todos varones- de Guanajuato, tras una reunión para acordar posturas rumbo a las elecciones del 2024 y no se ve ninguna mujer.

La empresaria dijo que la situación siempre ha sido así pese a que ella desde su trinchera ha pedido democracia y aunque en esta ocasión se reunieron para pedir a los partidos políticos para que escuchen a la ciudadanía.

“Yo creo que a las mujeres un poquito no nos consideran, siempre ha sido así, ahí la llevamos, yo siempre he pedido (democracia) porque nosotras somos mujeres y poco, poco, poco nos invitan si no es que no nos invitan”, dijo.

En la reunión había empresarios de diferentes municipios de Guanajuato como León, Irapuato, Salamanca y San Miguel de Allende como Luis Gerardo González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) y David Novoa Toscano, presidente del Consejo del Patronato de la Feria de la ciudad zapatera.

Además también había políticos como el sindicato del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, entre otros.

Cecilia Ovalle comentó que el sector empresarial no es el único que no las toma en cuenta y es una situación generalizada pese a que hay mujeres muy capaces y preparadas. Ante ello, pidió que se les abra las puertas en los diferentes rubros sociales para que también puedan tomar decisiones.

“Todavía no, ni los empresarios ni otros órganos, que nos tomen en cuenta a todos los rubros, hombres, mujeres, empresarias, empresarias grandes, mercados, universidades”, agregó.

En tema político, la empresaria añadió que hay cierta preocupación e incluso dentro de su asociación ya hay una notoria división entre las afiliadas ya que cada vez se aproxima más el 2024 y la lucha del poder entre los partidos políticos.

Dijo que desde Amexme no le cierran la puerta a ninguna aspirante a la presidente de la República y que están dispuestas a escuchar tanto a Xóchitl Gálvez como a Claudia Sheinmbaum.