Mínimos los efectos económicos negativos en San Francisco del Rincón

León, Gto.- En el municipio de San Francisco del Rincón no hay actividad turística; sus actividades económicas principales son la agricultura, el calzado y el sombrero. La primera no ha parado durante la pandemia y la segunda tiene altibajos, lo que le ha permitido a esa localidad no padecer de un impacto negativo importante en el desempleo.

El alcalde, Javier Casillas Saldaña, afirma que la pérdida de empleos no supera el 4 %.

La movilidad, la cercanía con León y ser el comienzo del corredor industrial del estado se han visto reflejados en contagios y decesos por Covid-19. En la región, el hospital para atender pacientes con esta enfermedad está lleno.

INTERVENCIÓN EN 2020

Para tratar de contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, en San Francisco del Rincón se crearon programas de apoyo; para la población que quedó desempleada se repartieron siete mil despensas y 300 más en diciembre a adultos mayores para evitar que salieran a hacer compras.

Con el plan Unidos por San Francisco y con la integración de un comité de varias dependencias se trata de contener la cadena de contagios.

"Pero es muy complicado, debido a la dinámica empresarial de San Francisco y por ser donde inicia el corredor industrial del estado", dijo el alcalde.

Perifoneo, difusión por todos los medios, entrega de kits sanitarios y más recientemente, el abastecimiento de oxígeno medicinal, son algunas de las acciones que ha emprendido la administración francorrinconense durante esta pandemia por Covid-19.

El año pasado, el gobierno de Javier Casillas destinó 24 millones de pesos en apoyos a empresarios para conservar empleos, insumos y en el subsidio de tres meses de agua potable".

Previendo que diciembre significaría un mes complicado por las festividades, el presidente municipal, señaló que implementaron medidas restrictivas antes de que el gobierno estatal ordenara el semáforo rojo, a partir del 25 de diciembre.

MENOS EN 2021. EL CAMPO ES FUERTE

Con "una tasa de desempleo muy baja, sí tuvimos efectos negativos, básicamente por el paro total en la segunda mitad de marzo, de abril y de mayo, menciona y anuncia que para 2021. "Está considerada una partida pero no tan grande porque vemos que hubo una recuperación, no total pero sí en un porcentaje significativo".

El desempleo en el municipio afirma no fue mayor a 4%. "Considerando otros estados, municipios o regiones, es totalmente distinto porque tenemos diversidad: industria del calzado, industria del sombrero y el campo que es vital para nosotros".

En el estado de Guanajuato, una de las actividades que generan más ingresos es el turismo. San Francisco del Rincón no forma parte de esa cadena. "No tenemos".

"Tenemos campo; he platicado con los campesinos y con los empresarios agrícolas y me dicen que van muy bien porque su actividad es una necesidad básica, entonces para ellos no ha sido un factor en contra", señala Casillas Saldaña.

De las otras industrias, "el sector calzado se encuentra estable y la del sombrero ha tenido altibajos más notorios sobre todo por la exportación; se ha reducido que en otros países la gente consuma".

"Pero vamos por buen camino; la economía no se recuperará a 100% pero tampoco nos impactó más allá precisamente por nuestra fuerza en el campo".

LA PANDEMIA HOY

En San Francisco del Rincón, como en otros municipios del estado de Guanajuato hay poca disponibilidad de camas para atender pacientes Covid-19.

"Es algo totalmente difícil que se ha vuelto doloroso", expresa el alcalde Javier Casillas.

En esa ciudad de unos 113 mil habitantes hay un hospital comunitario en el que se adecuó un espacio para personas con síntomas leves de coronavirus, "pero todos terminan refiriéndose al Hospital de los Pueblos del Rincón, en Purísima", lamenta Casillas Saldaña.

Este nosocomio es uno de los tres, que hasta el viernes tenía cero capacidad de admisión, en el territorio guanajuatense.

"Lamentablemente ahí llegan de Purísima, de Manuel Doblado y de San Francisco del Rincón", expresa el primer edil. Un hospital para tres municipios.

Hasta el corte de la mañana del domingo 10 de enero, Purísima del Rincón tiene, 21 casos en investigación; 882 acumulados de coronavirus y 82 defunciones. Manuel Doblado, cinco en investigación, 440 contagios acumulados y 31 decesos. San Francisco del Rincón, 23 en investigación, mil 969 acumulados y 145 fallecimientos.

En diciembre "estuvimos muy rebasados; más de 400 contagios, cuando en julio que fue nuestro pico más alto, tuvimos 382 y se debió a la movilidad", indicó.

CRÍTICO EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

"El futuro, sin duda, sigue siendo complicado por la temporada invernal, mientras no pase el frío y no logremos disminuir en la medida de lo posible que las personas tengan que salir, que evitemos las reuniones sociales y las festividades, será complicado", responde el presidente municipal sobre lo que le espera a su municipio con la pandemia de Covid-19.

Agrega que "es preferible dos meses más limitando, porque febrero todavía es un mes con muchos cambios, puede llover, hay vientos fríos y esto crea desequilibrio al organismo. Los próximos tres meses van a ser críticos", advirtió.

COLONIAS Y FIESTAS

La situación en este municipio por contagios es grave; en zona urbana, las colonias con más casos acumulados de Covid-19 son Centro, San Miguel, Ex Haciendas, Santa Fe, Purísima Concepción, Cuauhtémoc, El el Paraíso, San Antonio, Santa Rita, Jardines de San Francisco e Infonavit del Valle.

Como en todos los municipios, podrá haber restricciones y vigilancia en la marcha urbana, pero no en las afueras, donde se han registrado fiestas clandestinas multitudinarias.

"A las comunidades nos cuesta más trabajo desplazarnos; nos reportan que hay una en La Muralla o en Jesús del Monte o en Mexiquito y el desplazamiento no es rápido y luego nos reportan que hay una en un extremo y hay que ir al otro extremo".

En promedio son seis fiestas suspendidas en fin de semana, más en sábados, pero en diciembre "eran todos los días, sin excepción".

RECONOCIMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Las tareas de auxilio en San Francisco del Rincón, durante la pandemia las ha realizado el personal de Protección Civil, que solo cuenta con 15 plazas, una secretaria, un director y 89 voluntarios. “Por esa razón es mucho más loable el trabajo que han desempeñando; vale la pena alentarlos, por lo menos con palabras; reconocerles el gran esfuerzo que están haciendo porque atienden además de este tema, la quema de pastizales, pirotecnia, reportes de personas de calle, fugas de gas, accidentes… la verdad que es titánica la labor que están haciendo y por eso hay fatiga, cansancio y preocupación porque no se puede ayudar a todo mundo, pero hay un gran esfuerzo y se ve la solidaridad, de quienes están recibiendo un pago y de los voluntarios", expresó el alcalde Casillas Saldaña.

Y es que los elementos de la dependencia también han sufrido los estragos de la pandemia. “Los muchachos viven en estrés, tengo a dos contagiados porque acuden a atender a enfermos… la situación está difícil porque no solo atendemos a los enfermos, sino que además acudimos a los reportes de fiestas”, informó el director Carlos Serrano Juárez.