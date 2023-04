Mientras no se enfrente a la delincuencia, violencia seguirá: Alcántara Soria

Irapuato, Gto. (OEM-Informex). Juan Miguel Alcántara Soria, analista político y extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dijo que no se puede hablar del fracaso en la estrategia de seguridad para el país, cuando ni siquiera hubo dicha estrategia y por ello los niveles de violencia que se han visto en varios estados de la República, incluido Guanajuato.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Juan Miguel Alcántara Soria señaló que mientras no se logre una estructura que contemple atacar todas las aristas mediante las cuales se mueven los grupos delictivos en el país, se seguirán viendo masacres, como la ocurrida el sábado pasado en Cortazar, en donde siete personas fueron asesinadas a balazos.

Aseguró que la estrategia federal no ha servido y pareciera que ni siquiera ha existido.

Explicó que el caso de Guanajuato es ejemplar a ello, pues mientras por un lado se logró la detención de quien fuera el líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, alias El Marro, por el otro no se previó una estrategia de reacomodo delictivo en esa organización y por ello es que siguen operando, por lo que dicha captura no significó que el grupo terminara, sino que incluso salieron otros liderazgos que lo mantienen a flote.

“En esos temas la extorsión, del cobro de piso y el narcomenudeo las autoridades estatales no han hecho del todo su parte, por lo cual entonces lo que sucedió este fin de semana en el municipio de Cortazar nos confirma que el Cartel de Santa Rosa sigue desplegando su actividad ilícita y no fue cierto que como nos había informado que ya se le había dado un golpe con la detención de El Marro, pues parece que no conocían de la Hidra, que no importa que le quiten una cabeza, puesta a ésta le salen más y más”, manifestó.

Además, comentó que a nivel nacional no ha habido un combate frontal a los grupos delincuenciales, por lo que la estrategia de “abrazos y no balazos” fracasó y los datos de incidencia delictiva así dan cuenta de ello, pues del primero de enero de 2019 al 28 de febrero de 2023 iban en el país 146 mil 441 personas asesinadas, según los últimos datos presentados por la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

Juan Miguel Alcántara Soria refirió que eso explica el porqué del anuncio realizado por parte de las autoridades de Estados Unidos para lograr la detención de más de una veintena de miembros del Cártel de Sinaloa, entre ellos los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que son conocidos como “Los Chapitos”, a quienes se les señala del tráfico de fentanilo y otras drogas.

“No hay una estrategia ni nacional de seguridad, ni tampoco estatal para contener y sobre todo para prevenir estos niveles de violencia y de delincuencia y no lo hay en lo nacional, porque ya está confirmado que la estrategia de 'abrazos y no balazos' no ha servido, especialmente cuando hace unos días el gobierno del Estados Unidos, ya en el yugo político que implementó contra el gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador, le vino a decir que van a cazar a Los Chapitos, porque México no ha logrado contener al Cartel de Sinaloa y al Cartel de Jalisco, porque no los han logrado contener en el tráfico de fentanilo hacia los Estado Unidos, pero eso también hay que verlo de este lado, pues eso que declaró Estados Unidos, lo que significa que acá tenemos un mercado que ya hace la mezcla o la adulteración del fentanilo y se está generalizando entre nuestros jóvenes, tanto de las comunidades rurales como en el medio urbano”, dijo.

Alcántara Soria aseguró que mientras no haya un verdadero esquema que permita atacar por todos los frentes a la delincuencia organizada, la violencia seguirá, las drogas se mantendrán en circulación y las personas fallecidas continuarán, como ha ocurrido en Guanajuato.