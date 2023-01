México tiene un escenario de crecimiento económico para el 2023: CICEG

El presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), Alejandro Gómez Tamez, dijo que México requiere abrirse al suministro de energías renovables para tener un crecimiento económico más acelerado.

“Es un riesgo que se tiene que arreglar, la crisis del suministro de energía, si no hay inversión, no hay posibilidades de crecimiento, la inversión de construcción está muy rezagada, esta 11% por debajo de pre pandemia, pero la inversión de maquinaria y equipo creció 12% el año pasado, el empresario mexicano está apostándole al país”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“La inversión extranjera da una oportunidad con el Nearshoring, fue tema de la cumbre de los presidentes de Norteamérica, México puede traer de inversión adicional 35 mil millones de dólares, para ello necesitamos resolver la energía eléctrica, hay muchas partes del país donde no se pueden instalar las empresas porque no hay dotación de energía, no se les asegura que puede proveer de fuentes verdes, no les estamos cumplir, es una oportunidad y se creó un grupo de expertos para trabajarlas”.

Lo anterior declaró durante su conferencia magistral “Perspectivas Económicas 2023”, presentada este martes a empresarias de la Concanaco, Gómez Tamez comentó que hasta este día 17 de enero el escenario base de manera general es de crecimiento.

“Nadie al día de hoy siendo 17 de enero está previendo una crisis económica porque a cada rato leer las columnas, que este año hay riesgos, sí, sí hay riesgos, pero el escenario base es de crecimiento, ya está en cada quien capitalizar estas oportunidades”, comentó.

En este sentido aseguró que este año es alentador para la economía de México aunque no deja de preocupar el tema del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) y los ataques al sector energético.

Local Presenta Concanaco Servytur plataforma digital “Soy empresaria”

“Preocupa el tema del T-EMC y los reiterados ataques que se hace al sector energético, no lo duden que haya episodios de volatilidad, así como ahorita estamos viendo el dólar por debajo de los menos de 19 no les sorprenda que al fin de mes esté en 20 que nadie, se sienta sorprendido”, agregó.

Aunado a esto explicó que deben ser bien cuidadas las finanzas públicas y que Pemex puede seguir siendo un lastre para el país, además del ruido que puede generar el ambiente de las elecciones que se van a llevar a cabo durante el 2024 y la colocación de sus candidatos.

En cuanto al aspecto mundial, el presidente de CICEG comentó que tienen que ver cómo se siguen resolviendo el porcentaje inflacionario y las políticas públicas monetarias eléctricas para que no lleven a una recesión y que caso de que se dé que sea de corta duración.

Comentó que también preocupa la agravación del conflicto entre Rusia y Ucrania y que el mundo dejó de invertir en energías fósiles en épocas del Covid y no estaban listos para dar paso a la energía verde y la situación ha arrojado situaciones no favorables para el mundo.

“No se sabe si el fin de la política cero Covid por parte de China sea buena o malo, aunque probablemente sea positivo porque puede ser un tema de un resurgimiento económico porque ya abrieron la frontera y puedes viajar a China y este país se vuelve a integrar pero por otro lado tantos enfermos y muertos pueden tener un impacto importante en la economía de China el primer semestre de este año”, comentó.

Para este 2023 dijo que se espera que se resuelva la crisis del suministro de alimentos, la inflación y deben cuidarse de los ciberataques en específico Estados Unidos para que no le generan conflicto con sus ductos.