México necesita un gobierno de coalición: Beatriz Paredes

“Yo no veo la realidad a través de una cuadrícula de los partidos, yo veo la realidad a través de las personas. Me parece que todos los partidos no representan suficientemente a las personas”.

En ponerse de acuerdo todos los partidos, todos, incluir a la ciudadanía y olvidar la disputa por el poder, dice en entrevista con Organización Editorial Mexicana la senadora Beatriz Paredes Rangel, radica “el cambio que requiere el país”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Los gobiernos de coalición, expresó la legisladora, responderán a las necesidades de las nuevas realidades, en las que el trabajo en equipo con diversidad de opiniones, trabajen por el bien común.

“¿Qué quiere decir gobierno de coalición? Que podamos convenir las estrategias de gobierno, precisar cuáles son las cosas en las que están de acuerdo las distintas fuerzas que participan en una alianza, cuál es nuestro proyecto educativo, agropecuario, económico, qué cosas compartimos, presentarlo a la sociedad y luego integrar un gabinete compartido”, explicó Paredes sobre su ideal de gobierno para 2024.

Foto: Francisco Meza | El Sol de León

La senadora y ex presidenta del Poder Legislativo en tres ocasiones, ve un buen momento en las próximas elecciones federales para ir en coalición y así reinventar la historia de los partidos en México. Uniendo diversas opiniones con visión integral con un compromiso social, educativo, económico que dé continuidad a lo que existe y que permita un mejor desarrollo.

La primera mujer gobernadora de Tlaxcala y segunda gobernadora mujer en la historia de México, se considera una priista atípica lista para representar la que podría ser una coalición nacional histórica para 2024, con la unión del PRI, PAN y PRD.

Recuperar credibilidad

Fortalecer el federalismo, recuperar la respetabilidad de los poderes -Legislativo, Judicial y Ejecutivo-, y gobiernos de coalición son las propuestas de Paredes Rangel para restablecer la gobernabilidad de México.

Local Apoya CCEL a presidencial que ofrezca democracia, tras propuesta de Beatriz Paredes

Desde octubre de 2022, la priista mantiene la intención de ser la candidata por la coalición PRI-PAN-PRD por la Presidencia de la República en 2024. En su visita reciente a Guanajuato lo refrendó en una charla con la ciudadanía guanajuatense, donde los invitados eran militantes de los tres partidos que la senadora aspira a representar.

Menos centralismo, más ciudadanía

Sin enredos, dice la senadora en entrevista exclusiva, lo que México necesita es que los gobiernos puedan resolver desde sus estados y no centralizando con la reducción de presupuestos. Opina que se necesita mayor federalismo, el cual va en retroceso con la desaparición de organismos autónomos.

“Tenemos que entender esta nueva realidad mexicana, que supone una transformación del sistema político mexicano, una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, esquemas en donde la transparencia sea una realidad, no solo un discurso. Las instancias de transparencia se han debilitado. Cuando debilitas a los organismos autónomos, lo que quiere es centralizar. Eso es un gran retroceso. La centralización es un gran retroceso. Y combatir a los organismos autónomos es un gran retroceso”, dice la senadora Paredes Rangel.

Beatriz Paredes reconoce que el respeto a las autoridades se perdió. Apunta que prueba de ello es que el mismo presidente López Obrador llama a sus compañeros “corcholatas”, además del mal momento que pasa el Poder Legislativo en cuanto al actuar de los diputados y senadores que representan a los mexicanos.

Dice que, “la gente ve lo que sucede en el Congreso y en las Cámaras y parece que los legisladores a veces solo servimos para hablar y a veces solo servimos para insultar y eso es muy grave”. Restablecer el respeto a los tres poderes y el trabajo en conjunto, es en lo que confía la senadora para renovar la credibilidad del gobierno de México.

“Necesitamos: mayor vigor al federalismo, mayor fuerza a los tres poderes, mayor participación de la sociedad civil y gobiernos de coalición”.

Con gran apertura para la recepción de opiniones encontradas, Paredes Rangel estuvo en Guanajuato capital el pasado fin de semana, para reunir y comunicarles a los militantes de PAN, PRI, PRD y MC, que está lista para encabezar la coalición. El panista y senador Juan Carlos Romero Hicks, se mostró de acuerdo, hasta invitó a que la coalición también se realice en Guanajuato.

(Con información de Efrén García García).