Juan Carlos Romero pide coalición en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto.- Ante la visita de la Senadora priísta Beatriz Paredes, el diputado federal panista Juan Carlos Romero Hicks, dijo estar a favor de una coalición para las elecciones de 2024 en el estado de Guanajuato, aunque admitió que no será sencillo porque la visión de un Partido dificulta las cosas.

La Parlamentaria tlaxcalteca sostuvo una ponencia con militantes panistas, priístas, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática y afirmó que ella busca la candidatura por una coalición para la presidencia de la república y fue respaldado por los asistentes que acudieron a convocatoria del Foro Plural Guanajuato AC, celebrado en un hotel de esta ciudad de Guanajuato.

En su intervención el diputado federal externo que ya entabló diálogo con la Senadora priísta y hay coincidencia en los temas para ir en coalición a nivel nacional y una razón que los mueve es la ciudadanía, se tiene que plantear una coalición.





El diputado federal panista, Juan Carlos Romero Hicks está a favor de una coalición en Guanajuato para los comicios de 2024.





Tercero, dijo, se deben generar propuestas y esto también se ha platicado, “Beatriz tiene propuestas de federalismo, de reformas de la Hacienda Pública, de la vida municipal, y sobre todo entender que la parte pública es más territorio y menos escritorio”.

Pide unidad nacional

En una de las intervenciones, la Senadora Beatriz Paredes Rangel se pronunció por entablar un dialogo que es importante “porque la política es una actividad de suma y multiplicación, no de resta ni de división; no creo que se trate de hacer que nos peleemos entre los mexicanos, sino por el contrario, de que juntos nos convirtamos en una gran fuerza para superar las grandes adversidades y problemas que tiene nuestro país”.

“La unión hace la fuerza y lo peor que nos puede pasar es seguirnos dividiendo”, advirtió.

En cuanto al denominado Plan B de la reforma electoral federal, la Parlamentaria puntualizó, “las conquistas que hemos luchado las feministas y grandes mujeres políticas del país, como doña María Lavalle, lamentablemente todo lo que logramos estos canijos la echaron para atrás”.





Varios políticos asistieron al encuentro con la parlamentaria Beatriz Paredes Rangel, convocados por Foro Plural Guanajuato AC.





Confió que el país saldrá adelante “y Guanajuato que siempre ha estado a la vanguardia en muchas experiencias de participación, debe poner la muestra también en esta etapa y en este 2024”.

Descontento con MORENA

Por otra parte, Beatriz Paredes se pronunciar por luchar por recuperar los votos “necesitamos que la gente salga a votar, y recuperar muchos votos de nuestros partidos que se fueron por otro lado porque estaban molestos, hartos, desencantados, pero ahora muchos votos que se fueron por Morena están desencantados y hartos porque prometieron muchas cosas y que no cumplieron”.

Además, agregó, “hubo muchos sectores afectados, los científicos, los académicos, los trabajadores al servicio del estado, a los que les quitan mochada y muchos están desencantados”.

Caras conocidas

En el evento estuvieron Luis Antonio Muñoz Mosqueda, como uno de los organizadores del evento, así como el ex dirigente estatal priísta, Rafael Sánchez Leyva, el presidente municipal de Pueblo Nuevo, Leonardo Solórzano Villanueva de Movimiento Ciudadano; alcaldes priístas.

Las ex diputadas locales María Elena Cano Ayala, Luz Elena Govea, Delia Ponce López, José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio; la ex diputada local perredista, Carolina Contreras Pérez; Primo Quiroz, el dirigente municipal del PAN, Víctor Chávez, Armando Uribe Valle; el ex diputado local panista y dirigente sindical, Juan Gabriel Villafaña.