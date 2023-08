Mejoran 15 UMF y 2 hospitales del IMSS en Guanajuato

GUANAJUATO.- (OEM-Informex).- Para mejoras en infraestructura institucional, que impacten positivamente en los servicios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, y para beneficio de la población derechohabiente, el instituto invirtió 70 millones de pesos en diferentes unidades médicas del Estado, dicha inversión se lleva a cabo en dos etapas, concluyendo en el mes de diciembre de este año.

“Estamos trabajando de forma estratégica y de acuerdo con las necesidades de cada Unidad de Medicina Familiar (UMF), para generar mejoras en infraestructura, para que estas acciones abonen en la atención a las y los pacientes, en espacios dignos, ya que mejorar las instalaciones también es benéfico para las y los propios trabajadores del Seguro Social”, señaló el doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, titular del IMSS en Guanajuato.

Informó que las UMF y Hospitales Generales de Zona (HGZ) y Subzona (HGSZ) contemplados para esta inversión son: la UMF No. 5 de Comonfort; No. 8 de Salvatierra; No. 17 de Soria; No. 18 de Apaseo el Alto; No. 24 de Manuel Doblado; No. 25 de Jaral de Berrios; No. 26 de Ocampo; No. 27 de Purísima; No. 32 de Cuerámaro; No. 34 de Jaral del Progreso; No. 35 de Pueblo Nuevo; No. 36 Yuriria; No. 41 de Tarimoro; No. 45 de Irapuato; No. 46 de Guanajuato, así como los hospitales No. 15 de Moroleón y el No. 21 de León.

El doctor Hernández Carrillo, explicó que las mejoras realizadas son: cambio de acabados, pisos, muros, puertas de madera, cancelería de aluminio, cristales, plafón, mantenimiento de sistema eléctrico, sustitución de cableado y actualización tecnológica de lámparas, cambio de contactos y apagadores, además de impermeabilización de azoteas.

El representante estatal del IMSS dio a conocer que la inversión se lleva a cabo en dos etapas, la primera, del 8 de mayo al 31 de julio; la segunda del 15 de agosto al 15 de diciembre.

Destacó que en específico en el HGZ No. 21 de León, se invertirán 2 millones de pesos en accesos a quirófanos y la habilitación para el área de endoscopías.