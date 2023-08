Urge que federación reestructure plan de salud nacional: Alejandra Reynoso

La senadora de la República, Alejandra Reynoso Sánchez, exhortó a la federación y a la Secretaría de Salud federal a implementar mesas de trabajo para escuchar a la sociedad civil ante los retos en salud que enfrenta el país.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Alejandra Reynoso Sánchez dijo que el país se encuentra en un severo retraso en materia de salud tanto con el abastecimiento de medicamentos así como el de infraestructura.





La senadora de la República, Alejandra Reynoso Sánchez, exhortó a la federación y a la Secretaría de Salud federal a implementar mesas de trabajo para escuchar a la sociedad civil.





La senadora de la República dijo que, en el caso de los medicamentos, éstos desde hace meses incluso años se han visto escasos, por lo cual ha orillado a que familias tengan que adquirirlos para mantener el tratamiento, sin embargo, esta ha sido una tarea titánica, pues los precios de algunos de estos medicamentos son muy elevados, por lo que mantener termina siendo muy complicado por lo que incluso optan por cortar el tratamiento en algunos casos.

Mencionó que, por otro lado, otro punto central es la falta de hospitales y clínicas de primer nivel tanto del IMSS como del ISSSTE en el país, pues el incremento en la población ha generado que estos ya sean insuficientes en varias partes del estado, tal es el caso de Guanajuato, en donde las clínicas y los nosocomios ya se encuentran saturados, por lo que incluso dependencias estatales ya han solicitado mayor inversión, sin embargo, esta, hasta el momento, no ha llegado.





Ante los retos en salud que enfrenta el país.





“En materia de salud es urgente seguir pendientes pues seguimos viendo que hay desabasto de medicamentos, vemos que sigue habiendo problemas en la infraestructura de salud, por lo que es urgente que se siga acompañando a las agendas de salud”, dijo.

Aunado a ello, dijo que es necesario retomar temas como las propuestas a la telemedicina o la tecnología en salud, pues aseguró que en México aún no existe una ley específica que se encargue de regular la atención médica a distancia, pues esta no sólo ayudaría a ver al médico cuando se tiene un problema de salud que necesita atención a personas que por diferentes causas no pueden salir de su hogar o que se encuentran en otro lugar.









“Otro tema que tenemos pendiente y que la federación debe ver es la reforma que se reconozca la telemedicina o telesalud”.