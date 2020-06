Más de 135 mil trabajadores leoneses han regresado a la actividad laboral

León, Gto.- El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), anunciado un regreso escalonado ante la preocupación en la probabilidad de contagios en los más de 135 mil trabajadores formales e informales que se han reinsertado en la actividad laboral a partir del primero de junio, pidieron compromiso a transportes del transporte público local; recuperación del sector productivo en León podría ser en un año o hasta en dos y medio.

José Antonio Sánchez Castellanos, presidente de CCEL, detectaron acciones con presidentes de organismos que lucharon un análisis desde la perspectiva de la reactivación a partir del pasado lunes.

Sanidad y suficientes unidades en transporte público

En la entidad suma el regreso al trabajo de 350 mil personas entre hombres y mujeres, de ellos suman en esta ciudad 135 mil trabajadores que pese a las acciones de sanitización dentro de las empresas y de protección los protocolos de seguridad e higiene, existe el riesgo de contacto en el proceso de la casa al trabajo y viceversa, enfatizó "el tema del transporte público nos preocupa mucho".

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Sanciona Profeco establecimientos comerciales por abusos en precios de productos

Es necesario que las empresas del transporte cumplan con los mismos protocolos y llevar a cabo la sanitización de unidades y que dispongan de las unidades de unidades para la distancia sana a bordo de unidades y evitar aglomeraciones en paraderos y estaciones de transferencia.

Para Sánchez Castellanos, existen ambigüedades en el Semáforo Estatal de regreso, en lo que se refiere a la industria, pues no están señaladas en detalle lo que causa incertidumbre en algunos sectores si pueden abrir en la fase cero además de la del calzado, y en donde todo lo que hagamos hasta en un 30% de operaciones, siempre y cuando apliquen protocolos sanitarios, precisó.

Regreso escalonado

Para lograr un buen regreso, se propuso un regreso con horarios escalonados que tiene como propósito evitar aglomeraciones que se refleje en aumento en probabilidades de contagios, para la industria del calzado con horarios de inicio de actividades desde la 7 de la mañana con un escalonamiento de 30 minutos para ingreso de otra parte de trabajadores y terminar el día a partir de las 4,5 y 6 de la tarde.

En el caso del sector, el comercio se ha establecido podría tener aperturas desde las 10 o 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, en lo que se refiere a servicios como restaurantes principalmente, el ingreso del mar a las 12:00 horas y su salida a las 23:00 hrs, se trabaja para lograr un regreso escalonado, aseguró.

En el caso de turnos, mixto no puede tener grandes problemas de horario o del horario nocturno que pretende terminar a las 6 am para no saturar el transporte.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Termina ciclo escolar este viernes 5 de junio

Un año o dos y medio la recuperación

El empresario leonés dijo: "Sabemos que es algo complicado, volver a organizar y que requiere un gran esfuerzo para generar una sinergia que se interrumpe en el ciclo empresarial en la compra de la materia prima, el procesamiento, terminado y venta".

Ciertamente una reactivación total va a llevar a cabo un cabo más de dos meses probable un año y dos años y medio recuperar lo que tenía hasta antes de esta crisis tener que tener una vacuna, tratamiento, mientras que esto no suceda la incertidumbre va a seguir reluciendo