“Toda la ciudad está vigilada y no bajaremos la guardia”: Bravo Arrona

León, Gto.- Mario Bravo Arrona, Secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, reiteró que la dependencia a su cargo, no ha doblado las manos ni bajará la guardia y por el contrario continúa y continuará con el trabajo de detenciones y aseguramientos de droga. Precisó que en toda la ciudad no han dejado de hacerse operativos.

El titular de Seguridad Pública en el municipio de León, declaró que el 98 por ciento de los homicidios ocurridos en la ciudad, son por el tema de consumo y venta de droga.

“El tema de las drogas, es un tema de salud, no me lavo las manos ni doblamos las manos como secretaria de Seguridad, estamos haciendo las detenciones, aseguramientos de droga, puestas a disposición, no estamos ni bajaremos la guardia. Toda la ciudad está vigilada, en toda la ciudad hay elementos, en toda la ciudad hay operativos y en toda la ciudad se está haciendo el trabajo”. Finalizó Bravo Arrona.

La dependencia a su cargo, informó que en la última semana se aseguraron 1 mil 140 dosis de drogas en la semana del 28 de enero al 3 de febrero. En estos aseguramientos destacó la incautación de 601 dosis de cristal, 479 de marihuana, 57 de cocaína y 3 psicotrópicos.

Uno de los arrestos fue realizado en El Coecillo el viernes 2 de febrero, donde a Patricio, de 18 años, se le detuvo por la portación de 96 envoltorios de diversas drogas, entre cristal, piedra base y cocaína.

El 31 de enero, en Santa Cecilia, fue detenido Óscar Miguel, de 26 años, con 98 envoltorios con droga cristal.

En el periodo se aseguraron también 3 armas de fuego cortas, dos cargadores y 48 cartuchos útiles. Con la presencia en colonias y comunidades se recuperaron 31 vehículos con reporte de robo, específicamente 23 autos y camionetas y 8 motocicletas.

En general fueron detenidas 2 mil 237 personas: 1 mil 983 por la comisión de faltas administrativas y 254 que cometieron presuntos delitos, principalmente robos a comercio, transeúnte y portación de drogas.