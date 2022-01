María Rosa Medina, nueva presidenta del poder judicial, aboga por conciliar

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).–Fortalecer el uso de los medios alternativos de solución de conflictos, que permitan reducir el número de denuncias judicializadas, será uno de los objetivos de la magistrada María Rosa Medina Rodríguez al asumir el cargo como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Guanajuato.

En sesión solemne, quien fuera titular de la novena sala civil asumió el cargo en el Poder Judicial (PJ) por el periodo estatutario 2022-2024, con el voto unánime de los 21 magistrados y magistradas del Consejo del Poder Judicial, tras el término del periodo del magistrado Héctor Tinajero Muñoz.

El trabajo que le tocará enfrentar a la magistrada civil, egresada de la facultad de derecho de la Universidad de Guanajuato en 1982, dijo, es mejorar la impartición de justicia en el estado, con el propósito de que el órgano jurisdiccional se mantenga como un referente nacional en la impartición de justicia.

Señaló que la carga de trabajo en materia penal ha provocado un déficit de jueces. Por ello, destacó la importancia de fortalecer los medios de solución de conflictos, en donde antes de que se judicialice una denuncia se puedan lograr conciliaciones entre las partes, siempre y cuando los casos lo ameriten.

Medina mencionó que el PJ cuenta con un centro estatal de Justicia Alternativa cuyo propósito es que los justiciables lleguen a un acuerdo mediante el cual resuelvan pacíficamente su conflicto.

“Para abatir el rezago, ver que la gente haga uso de esos medios alternativos de solución de problemas, para no judicializar todo lo que se presente y las denuncias que se hagan llegar. (…) Lo que se trata es que esa justicia se imparta de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y siempre se procurará que sea así, que sea en favor de la ciudadanía y de los justiciables”, precisó.

Medina Rodríguez explicó que delitos como robos y asaltos son asuntos que en su mayoría se llegan a judicializar y opinó que en diversos casos la conciliación es una de las alternativas a seguir.

“No podemos decir que el PJ no cumple con su función, si vienen carpetas de investigación bien integradas, si cumple con todos los requisitos, pues se judicializa, sino el Poder Judicial no puede hacerla de juez y parte. A veces no se le da tramite porque no están bien integradas esas carpetas”, ahondó.

Al reconocer que falta mayor trabajo por parte del Ministerio Publico en cuanto a la integración en las carpetas de investigación. Añadió que también es necesario que los justiciables den trámite a las denuncias presentadas, ya que en muchos de los casos una vez iniciada la denuncia, a esta no se le da continuidad.

“No toda la responsabilidad recae en el Ministerio Publico, porque muchos son delitos de querella a los que no se le da continuidad y ahí la Fiscalía no puede hacer nada, si los justiciables no le damos la continuidad a nuestras denuncias que presentamos, la Fiscalía no puede hacer otra cosa, así como el Poder Judicial tampoco, porque nosotros resolvemos de lo que se trae y si cumple los requisitos se le da el trámite”, sentenció.

En su mensaje, la presidenta enlistó los cinco ejes rectores que definirán su trabajo: consolidación de todos los subsistemas de impartición de Justicia; transparencia y rendición de cuentas; capacitación y actualización permanente; mantener al Poder Judicial a la vanguardia en materia tecnológica e infraestructura, así como fortalecer el posicionamiento institucional.

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Profesional: Facultad de Derecho

Universidad de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato

Agosto de 1977 a julio de 1982

Fecha de obtención del grado: 18 de enero de 1983.

Especialidad: Notaría Pública

Facultad de Derecho

Universidad de Guanajuato

Agosto de 1993 a julio de 1994.

EXPERIENCIA LABORAL