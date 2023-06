Vencer el abstencionismo, el reto para 2024: IEEG

Irapuato, Gto. (OEM-Informex).- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato tiene claro su objetivo para el próximo proceso electoral: que en la política y en las tomas de decisiones para decidir el futuro del estado deben estar involucrados todas y todos, sin importar raza, condición o extracto económico, sin discriminación.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Luis Gabriel Mota, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aseguró que el principal reto que se debe comenzar a tomar en cuenta en Guanajuato es erradicar el abstencionismo, fenómenos que se vio muy pronunciado en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, pues señaló que en una democracia, mientras más personas participen, más legitimidad tendrán las personas que participan en los procesos electorales.

Resaltó que situaciones como las vividas en las elecciones del pasado domingo en el Estado de México, en donde menos de 50% de la población salió a votar es una preocupante, pues eso quiere decir que cada vez menos personas tienen la intención de participar en procesos electorales y esto se puede deber a distintas causantes, una de ellas, que estás no se sienten representadas por las y los candidatos.

El consejero Luis Gabriel Mota señaló que es importante que las personas de todos los sectores se sientan representadas, para que haya más participación en las elecciones.

El consejero electoral del IEEG resaltó que entre los sectores de la ciudadanía que más se presenta el abstencionismo son aquéllos sectores considerados como minorías, que no se han sentido representados en algún cargo público de elección popular, como lo son las personas afrodescendientes, con diversidad sexual e incluso personas con discapacidad.

Con base en eso, dijo que es urgente que comience a haber y a tomarse en cuenta a estos sectores, pese a que el grueso de las personas que están dentro de estos sectores no es similar al del resto de la población, se debe comenzar a escuchar sus peticiones, como hace algunos años se comenzó a hacer con las mujeres en el país.

“La democracia debe ser incluyente, ese es su propio sinónimo, no debe haber nadie fuera de ella, pues si la democracia es el gobierno del pueblo, ésta deber ser para el pueblo y por el pueblo, en eso viene implícito que debemos estar todos; sin embargo, hay en actualidad sectores que no están siendo o que no se sienten representados y ese el objetivo, que poco a poco se sientan representados, como antes pasaba en las mujeres, que no había una figura femenina en puestos de elección popular, en este año ya hay mínimo un 50% de mujeres que contenderán de cara al proceso electoral del 2024”, mencionó.

Por ello, resaltó que desde el IEEG se ha venido trabajando para incluir estos sectores de la población que por años han sido apartados de las decisiones del país, por lo cual este órgano electoral a nivel estatal trabaja en proyectos de inclusión, para que todas y todos puedan ser escuchados, es decir, una consulta previa, libre e informada para personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual sobre la posible emisión de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en el estado de Guanajuato.

Detalló que el pasado domingo 28 de mayo y el domingo cuatro de junio se realizaron los primeros dos foros, en los que ya se escucharon las opiniones de personas con diferente orientación sexual y afromexicana, mientras que este domingo 11 de junio continuarán con personas con discapacidad de manera presencial.

Agregó que las personas que pertenezcan a estos sectores de la población guanajuatense y que no hayan podido participar y deseen hacerlo para tomar partido en este proceso electoral podrán realizarlo a través de un cuestionario que se encuentra en la página oficial del IEEG (www.IEEG.mx).