Los falsos negativos que no dan tranquilidad

León, Gto.- "Su prueba salió negativa" ¿Cómo recibir esta noticia si te estás sintiendo muy mal? ¿Es una buena noticia? ¿O es peor porque no te atenderán como un paciente Covid-19?

Veva, de 51 años, oficinista en la ciudad de León. Tuvo algunos de los muchos síntomas de Covid-19, sólo que la prueba no lo confirmó. Un resultado negativo o “falso negativo” como algunos le llaman no cambiaba en nada el malestar ni el miedo. Es ella misma quien narra cómo vivió su pandemia, sus miedos y las secuelas que aunque leves al igual que su infección aparecen para recordarle que esto no ha terminado.

Fue de súbito. Confusión mental, escalofríos y vómito… así pasaron poco más de 12 horas… entré al módulo respiratorio de mi clínica del Seguro Social. A través de un cristal muestras el carnet, toman tus datos y te dicen que esperes sentada. De pronto veo la sala y solo una persona llama mi atención. Es un chavo, como que lo recuerdo joven, no lo sé; de lo que sí me acuerdo es que se veía muy mal… y asustado… y entonces me asusté.

Mientras me llamaba la doctora para lo que dijeron era "la entrevista", recuerdo que yo lloraba y lloraba y moría de frío. Tenía miedo, mucho miedo… Se calmó un poco cuando al fondo del módulo vi una camilla y un tanque grande de oxígeno. Pensé, si aquí se me va el aire, me atienden rápido…

Antes de la entrevista, me miden oxigenación, presión y me pesan… todo normal. Me llaman a la entrevista…

-¿Fiebre?

Desde ayer, en la mañana, no

¿Vómito?

Solo ayer

¿Dolor de cabeza?

Sí. Es como si pintara un cuadrado arriba de la nariz, sólo ahí

-¿Ojos irritados? Ah, ya la vi.

Mis ojos estaban muy rojos, muy irritados

- ¿Dolor en articulaciones?

Atrás de las rodillas me duele mucho. No aguanto estar parada

-¿Pérdida de olfato?

Sí

-¿Pérdida del gusto?

Sí

¿Desde cuándo está así?

Desde ayer como a las 6 de la tarde. -Han pasado menos de 24 horas… le voy a hacer la prueba rápida; es usted sospechosa…

La prueba rápida es de un lento esperar, es la espera más larga… y todo para que te digan "salió negativa".

Pero no es ningún alivio… me asusté más. ¿Qué tenía entonces que me sentía tan mal? Había visto que hay pruebas que te pueden dar un resultado equivocado…

La doctora me da una receta para cinco días de tratamiento y una inyección que después de que me la pusieron, ya en casa, me alivió… bueno me quitó el malestar del cuerpo… después vendría lo peor.

Antes de ir al Seguro, la primera noche fue con un fuerte dolor en la espalda y la confusión mental. La primera noche después de ir al doctor fue diarrea, taquicardia, mucho miedo y mucho frío; 35 grados marcaba el termómetro. Durante el día, sólo frío, mucho frío. En la noche, de nuevo diarrea, taquicardia y frío. Por la mañana compré un oxímetro; marcaba 93 y me tranquilizaba pero la temperatura no aumentaba. La noche me asustaba; las noches eran lo peor de esto. Me daba miedo dormir y no darme cuenta si me faltaba oxígeno. No quería morir… pensaba, si no me mata el Coronavirus me va a matar la hipotermia. Durante muchos días mi temperatura no subió de 35.1, 35.3… fue como al noveno día que dejé de sentir esa sensación rara. Con el paso de los días fui tomando conciencia y después de dos meses, trato de recordar y no puedo. No recuerdo si dormía de día o qué hacía, no recuerdo qué comí, o que hacía… cositas así no las tengo en la memoria. Lo que recuerdo es que los ojos me dolían mucho, estaba temblorosa, había dolor en la espalda y en pecho y un dolor muy raro en el brazo izquierdo que además no tenía fuerza, tampoco dejaba de temblar… Otro médico me dijo que a veces no era necesario hacerse la otra prueba, la PCR, esa que tarda cinco días en decirte si tienes o no Covid. Me dijo que la prueba rápida no es tan efectiva en los primeros días de síntomas y que además por el nivel de mis malestares había poca carga viral y estas pruebas no lo detectan. Pero que era un hecho que había tenido Covid-19.

Y tú lo sabes, el dolor de cabeza es diferente a cualquiera que has tenido, ¿Los ojos? ¿Cómo duelen los ojos? No sé cómo explicarlo pero era algo muy raro. La confusión mental era como ir y venir de un lugar al mismo sitio; como estar borracho pero sin estar borracho… muy extraño…

Cómo al mes me dio gripe, era una gripe de esas normales, que al principio me asustó pero al ver que era como las comunes en mí, dejé de preocuparme. Me tomé la oxigenación y era de 98. Sí, con gripe era de 98, con Covid era de 93.

Yo no sé si los doctores le llamen secuelas, pero a mí me duró algunas semanas un dolor extraño en el estómago, el dolor de ojos adentro y afuera me da a veces y solo en el derecho y la confusión mental de repente me ataca…

¿Cómo me pude contagiar? Quizás en el trabajo, en la tienda o en el transporte público… no lo sé. Solo sé que después de haberla pasado tan mal, ocho o nueve días, me molesta ver a quienes suben fotos a sus redes sociales y avisan que tienen Covid o a quienes se sienten orgullosos de estar hospitalizados. ¿Cómo tienen fuerza para eso? A mí me dio Covid del leve, pero me jodió… me asusta pensar en que pudo ser peor y me entristece pensar que muchos otros ni siquiera pueden contar su experiencia… Veva, 51 años, oficinista