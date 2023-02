Los católicos ya no tienen disciplina: Arzobispo

León Gto.- Ya sin medidas de seguridad por la pandemia, feligreses acuden a las iglesias de León este Miércoles de Ceniza a purificar el alma.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El Arzobispo de León, Alfonso Cortés llevó a cabo la misa de medio día, donde dejó como mensaje a los feligreses que en estos días de purificación hagan conciencia, además que reconoció que la ciudadanía ya no tiene disciplina.

Además explicó que la cuaresma es el camino de conversión, se trata de cambiar, dar vuelta, retroceder a nuestra vida ordinaria y seguir en aquellas cosas la palabra de Dios, ya que el tiempo de cuaresma es un camino de renovación de la vida.

"Está señalado este camino con tres prácticas, la primera es la penitencia, cuando hablamos de penitencia hablamos de purificación de nuestras vidas de nuestra cabeza, ayuno cuando nosotros tenemos alguna enfermedad y vamos a hacer algún tratamiento nos van a dar alguna medicina se nos recomienda hacer ayuno, purificar el cuerpo, pues aquí se trata también de una purificación pero de la purificación de nuestro corazón, de nuestra alma", mencionó.

También reconoció que el camino del ayuno es para entrar directamente en un camino espiritual, ya que estos señalamientos que la iglesia hace este miércoles de ceniza y el viernes santo indica e invita a hacer ayuno y abstinencia.

"El ayuno es decir quedarnos con un poco de hambre para ser solidarios y sentir lo que millones de seres humanos sienten, los que son pobres de no tener que comer, es una solidaridad con los pobres. La purificación y la abstinencia la Iglesia por muchos siglos nos ha pedido que este día no comamos carne, esto para muchos cristianos católicos que no están acostumbrados a hacer actos de penitencia, de purificación, les cuesta mucho trabajo y seo quiere decir que se ha perdido la disciplina", reconoció.

Así mismo, aseguró que muchos católicos, a excepción de los que no pueden seguir al pie de la letra la religión debido a una discapacidad o enfermedades, no son capaces de hacer sacrificios y eso quiere decir que la ciudadanía no tiene la voluntad en la disciplina, la cual es necesaria en el cristianismo ya que requiere de esfuerzo, penitencia y purificación.

"Hoy esta sociedad en la que vivimos parece decirlo: no te prives de nada, haz lo que te gusta, llénate de lo que quieras y la disciplina cristiana no es solamente del comer, es de la disciplina del hablar, disciplina en el ver, disciplina en nuestro interior y eso hay que educarse desde la familia.

La segunda práctica que la iglesia invita a hacer en esta época de cuaresma es hacer más oración, sin embargó no se trata de hacer esta oración en plazas o lugares donde te vean los demás, así como no hacerlo con gritos, ya que la intención es conocida por Dios, pues esta es un diálogo respetuoso, humilde, íntimo con Dios.

"Hoy necesitamos en la iglesia católica, también purificar muchas prácticas que son solamente externas pero no cambian a la persona y no le cabía la vida, no por hacer gestos extraordinarios y que la gente nos vea, vamos a ser más cristianos, la piedad cristiana debe ser humilde, sencilla, también debe ser producente, la verdadera oración se hace en el corazón y la oración es un diálogo amoroso con Dios nuestro señor"

Finalmente la tercera práctica es la caridad, sobre todo con los que menos tienen, con los que están tristes, donde se debe desarrollar todas las acciones evangélicas como visitar a los enfermos, visitar a los que están en la cárcel, consolar a los tristes, ayudar a lo que están desanimados y ayudar a los que necesitan ser cuidados.

"Hay una descristianización profunda, fuerte, no se dice yo soy ateo pero en la práctica se practica un ateísmo en la vida, practicó mi vida como si Dios no existiera y esto para los cristianos católicos tiene que ser un examen de conciencia, el ayuno debe de ser un examen de conciencia, como estoy llevando mi vida, como dejo mi vida en relación a Dios nuestro señor (...), la escritura dice que cuando hagas penitencia, cubre tu cabeza de ceniza para que te recuerdes que eres polvo, que eres débil, que tienes un camino por recorrer de conversión, hoy lo hacemos con una señal de ceniza en nuestra frente y esa es la señal de que estamos en penitencia, que iniciamos un camino de penitencia", finalizó.