Lo único certero es que terminan las clases este viernes

León, Guanajuato.- Este próximo viernes 5 de junio, se dará por concluido lo que queda del Ciclo Escolar 2019-2020 en Guanajuato y las actividades presenciales se reanudarán el 10 de agosto, esto si el semáforo sanitario de la entidad lo permite.

Del día 8 al 19 de junio los maestros realizarán las evaluaciones de las asignaturas y enseñanzas a los alumnos, para dar a conocer los resultados a padres de familia de los logros obtenidos en la nueva modalidad de aprendizaje de manera remota.

Los resultados estarán disponibles en el Sistema de Control Escolar.

“Pues están chidas las clases virtuales, es más complicado porque no hay tanto control con los compañeros; pero no se acaban las clases, nos van a evaluar; no nos han dicho como, si vamos a hacer examen, no sabemos”, comentó Paola de 14 años y estudiante de la Técnica 39 en la ciudad de León.

Para el lunes 8 de junio, está prevista una junta virtual de Consejo Técnico en todo el Estado de Guanajuato, donde se supo se darán los pormenores de cómo se va a calificar a los alumnos y formas de trabajo con el denominado “Verano Divertido”.

¿Cómo serán las evaluaciones?

Luis Gerardo Ramírez maestro de 5to grado en la escuela Belisario Domínguez en San Francisco del Rincón, comentó en entrevista, aún hay muchas lagunas de información del cómo se va a calificar ya que ni los superiores lo saben.

“No lo sabemos, nos tienen todo muy hermético, incluso los directores no están al tanto de cómo van a estar las cosa; Verano Divertido apenas salió con lo de la pandemia y me imagino van a dar una guía con actividades para los niños electrónica; pero no todos tienen la posibilidades”.

“No va a ser una evaluación clara, me imagino va a ser en su casa; el niño va a tener el tiempo suficiente para contestar la pregunta y si la hacen en una plataforma de Internet va a ser imposible para muchos, porque hay niños que no tienen acceso al Internet”, señaló.