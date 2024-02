“Llego a Casa”: José Luis Manrique deja al PAN por Morena

León, Gto.- Luego de sentirse ignorado por el Partido Acción Nacional y ante la invitación que le hizo Ricardo Sheffield para sumar al Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena; José Luis Manrique Hernández se puso la chamarra guinda como nuevo refuerzo. Aseguró que su renuncia fue por dignidad.

El exsubsecretario de Servicios a la Comunidad de la Secretaría de Gobierno, fue recibido con aplausos por los morenistas, en medio del festejo enfatizó su discurso con la frase “Llegó a casa. He decidido estar del lado correcto de la historia y sumarme a Morena como un soldado más en la trinchera que me toque estar para ser más competitivo”.

Destacó que era motivo de honor y orgullo ser recibido con las puertas abiertas en el partido político que está con todo aquel que “quiera estar del lado correcto de la historia” y en una lucha de igualdad.

Luego de militar 16 años en el partido blanquiazul y al sentir que año con año le pedían “generosidad” para que otras personas contendieran alcaldías y diputaciones sintió que no “había más que dar” y no se pudo negar a la propuesta de Ricardo Sheffield de quien fue secretario particular.

“Estoy tomando la decisión más importante de mi vida porque así lo siento, todavía en la mañana me despedí de mi esposa y ella me apoyó. Esta oportunidad no la voy a desaprovechar, fueron muchos años en los que no me tomaron en cuenta y voy a hablar por los mismos compañeros que yo”, señaló.

Sobre Libia Dennise García Muñoz, candidata a gubernatura de Guanajuato, afirmó que es una señora que le ofreció oportunidades y puentes pero el partido no lo dejó avanzar en sus planes y fue que por dignidad renunció al PAN.

“Libia Denisse se portó como una señora, me puso las oportunidades, pero mi dignidad ya está por encima de todo y ya no voy a dejar que la pisen, los puentes se tendieron ni así me convencieron”, manifestó.

NO FUE ESA DIPUTACIÓN

En su renuncia que realizó el día de ayer hizo una reflexión profunda donde expresó que a los jóvenes los tienen con un pie en el cuello, soy el ejemplo vivo de lo que estoy viviendo en Acción Nacional”. Señaló que no fue la diputación que esperaba este 2024 sino que ya iba cargando un costal lleno de piedritas con los que ya no estaba de acuerdo

En tanto a si por parte de Morena espera una diputación federal o local aseguró que llegó con el entusiasmo de trabajar sin recibir nada a cambio.

“Vengo a formar parte de este gran partido,quiero decirle que soy respetuoso por lo mismo, el único compromiso es con la ciudadanía”, concluyó.

Es de mencionar que la dirigente estatal de Morena, Adriana Guzmán y Jesús Ramírez Garibay, secretario del Comité Estatal de Morena en Guanajuato, afirmaron que hasta el momento no se han definido las diputaciones y José Luis Manrique en cualquier posibilidad, tiene todos los méritos para poder ser considerado y sumar en Morena.