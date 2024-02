Estrategia nacional de seguridad es nula; urge implementar una: Libia Dennise

León, Gto.- Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Guanajuato, declaró que las becas del programa Bienestar no son la panacea ni la solución para disminuir la inseguridad, como se propone desde Palacio Nacional.

“He escuchado con mucha atención lo que comenta el presidente en sus conferencias mañaneras y lo que puedo decir es que no hay soluciones sencillas a problemas complejos, ojalá que una sola cosa resolviera esto y claro que le apostaríamos a ello, pero si fuera así, los 22 estados que gobiernan Morena no tendrían, ni concentrarían el 64% de los homicidios dolosos que se dan en el país.

“Entonces, no son esa la respuesta (las becas del Bienestar), es trabajar en equipo, es multifactorial el problema de la seguridad y cada nivel de gobierno debe asumir su responsabilidad, la federación tiene una gran responsabilidad al igual que los estados y los municipios, yo por mi parte asumo el compromiso en la materia y busco dar respuesta a los guanajuatenses”, dijo en entrevista con Organización Editorial Mexicana.

Aceptó que Guanajuato suma más de 10% de los homicidios dolosos que se registran diariamente en el país, pero explicó que los datos duros se tienen que analizar “más allá de un comentario en una mañanera, que no siempre refleja la realidad, el reto lo tiene Guanajuato, pero tampoco se pueden cerrar los ojos a la realidad que pasa en el país, que es preocupante y debemos dar soluciones; no basta con señalar, sino crear una verdadera estrategia de seguridad nacional, que hoy es nula, no existe, vamos a pugnar para que quien llegue a la presidencia de la República entregue respuestas a Guanajuato”.





Se necesitan soluciones reales

Sobre los 30 años del conservadurismo en Guanajuato que tanto critica el presidente López Obrador, Libia Dennise García Muñoz Ledo se dijo estar concentrada en ofrecer soluciones y no buscar pretextos o hacer señalamientos vacíos.

“Porque muchas veces lo que se señala es únicamente el problema, pero la gente pide soluciones, estoy enfocada en construir un proyecto que dé respuestas, sin culpar a nadie, sin señalar, únicamente pensando en el futuro de Guanajuato”.

En cuanto a las críticas al gabinete de seguridad actual en el estado, enfatizó que una vez que llegue el momento estará tomando sus determinaciones y podrá presentar su estrategia y proyecto de seguridad.

“Estoy encabezando un proyecto el cual busca hacer las cosas distintas, con una visión diferente, vienen tiempos en los que me tocará tomar a mí las decisiones y estoy preparando el mejor proyecto para Guanajuato, siempre me he sentido libre de tomar mis decisiones y cuando asumí esta responsabilidad, lo hice con conocimiento de que soy quien va a encabezar este proyecto y estaré tomando las decisiones con base a mi experiencia, acompañada de un equipo de expertos que ya en su momento estaré presentando”, concluyó.