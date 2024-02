Entregan constancia Alma Alcaraz

Guanajuato, Gto.- Al asegurar que la tragedia de Guanajuato, pronto llegará a su fin, Alma Edwiges Alcaraz Hernández recibió su constancia como candidata única para la gubernatura por la coalición MORENA-PT-VERDE.

Local Guanajuato no está comprometido con la seguridad: Morena

Al celebrarse el consejo político de Morena en la capital del estado, la candidata aseguró ue diversas encuestas dan como ganadora a la 4T en Guanajuato, entre las que la incluyen como líder rumbo a la gubernatura.

La Morenista sostuvo que la inseguridad es resultado de 30 años de malos gobiernos “tenemos mucho que festejar, pero también tenemos muchos que reflexionar”, aseguró al momento de recibir la constancia como candidata de la coalición.

La ex diputada panista de Sinaloa que busca ser gobernadora por Morena en Guanajuato hizo un llamado a la unidad de la militancia de su partido, para que de manera conjunta logren alcanzar los resultados que les favorezcan.

Confió en que la población guanajuatense coincidiera con su proyecto para Guanajuato, el cual aseguró muy pronto podrá dar a conocer a la sociedad en genera una vez se formalice la candidatura ante el Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG).

La aguerrida Alma Alcaraz como se le conoce en el estado, nació en 1971 en La Barca, Jalisco, y de niña emigró con sus padres de Sinaloa donde se incorporó al Partido Acción Nacional y llegó a la LX legislatura (2006 al 2009) del Congreso de México como diputada federal.

Alma defendió los colores del blanquiazul, sin embargo, posteriormente decidió emigrar a Guanajuato en el 2014 donde se enroló a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional, esto por invitación del empresario de Silao, Ricardo García Oceguera.

En 2015 logró quedar como Secretaria General de Morena en Guanajuato, y para el 2018, fue nombrada por los morenistas dirigente estatal del partido, cargo en el cual estuvo hasta diciembre del 2020, cuando Ernesto Prieto decidió recuperar la dirigencia estatal. En 2021 es nombrada primera en la lista de diputadas plurinominales por Morena para el Congreso de Guanajuato.

Por otra parte, el candidato al senado, Ricardo Sheffield Padilla, reconoció que Guanajuato es la trinchera más difícil para la cuarta transformación, pero, “por eso mismo será mucho más satisfactorio el triunfo que se logrará este dos de julio. Se va a trabajar en equipo porque a Guanajuato le urge que llegue la cuarta transformación, en donde se tendrá un gobierno austero, honesto, un gobierno que no robará, que no mentirá y que no traicionará al pueblo”, concluyó.

Local Confía Morena en el triunfo en Guanajuato

DATOS:

· Será de forma electrónica los registros

· Entregan constancia a candidata por la coalición MORENA-PT-VERDE

NUMERALIA:

· Gubernatura 14 de febrero al 20 de febrero los registros

· Ayuntamientos 15 de marzo al 21 de marzo

· Diputaciones de Mayoría Relativa 6 de abril al 14 de abril

· Diputaciones de Representación Proporcional 11 d abril al 17 de abril