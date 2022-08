Llegan más de 45 mil vacunas a León para menores de 12 a 14 años

Justo en medio de la quinta ola y después del segundo mes más alto de contagios de covid-19 en Guanajuato, este martes se aplicarán en el estado 162 mil 630 vacunas para los menores de 12 a 14 años de edad, de las cuales, 45 mil 500 son para León.

La aplicación de la segunda dosis Pfizer para las y los menores de edad en León será en los siguientes puntos: ISSSTE, IMSS T1 de López Mateos e Insurgentes, Hospital Materno Infantil, Hospital Pediátrico de León en Delta y Las Torres, Plaza Venecia y CAISES 10 de Mayo.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que este pico de contagios se había pronosticado, aunque la gravedad ya es menos por los más de 10 millones de vacunas que se han aplicado en la entidad.

“Lo habíamos pronosticado, les dije a finales de junio, julio vamos a tener quizá la quinta ola en su etapa más alta, el mes de agosto todavía será un mes en el que empezaremos a ver una meseta y luego una disminución progresiva de los casos en un escenario muy diferente gracias a los 10 millones de vacunas que hemos aplicado”, comentó.

Destacó que hay una disminución de contagios en el sector infantil y en cuanto a defunciones, comentó que las que se han dado son porque los pacientes no cuentan con su esquema de vacunación, tienen comorbilidades o son personas de la tercera edad.

Local Estos son los puntos de vacunación para segundas dosis de 12 a 14 años en León

“De los cinco años para arriba tenemos una disminución muy importante en cuanto a pacientes graves que tiene la necesidad de hospitalizarse o intubarse y cerramos con 42 defunciones si no mal recuerdo, no tuvimos ni 10 en el mes de junio y sobre todo estos casos graves y defunciones se dan en pacientes que no tienen el esquema de vacunación completa”, agregó.

La aplicación de la vacuna se va a dar durante el periodo vacacional de los menores a partir de las 8 de la mañana y se terminará hasta que se apliquen las últimas dosis.