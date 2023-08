Llegan más adictos al fentanilo a centros de rehabilitación del estado

Irapuato, Gto.- Guanajuato podría estar enfrentándose a una de sus guerras más fuertes, ahora contra el consumo y comercialización de fentanilo, el opioide que ya comenzó a registrarse casos de adictos en la entidad y que éstos han llegado a los centros de rehabilitación guanajuatenses.

Nicolás Pérez Ponce, presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, dijo en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana que en Guanajuato el fentanilo ha comenzado a ganar terreno entre los adictos, lo cual lo convierte en una situación preocupante, pues, en caso de que el fentanilo comience a popularizarse en el estado, no sólo desplazaría al cristal, una de las drogas más adictivas, sino que provocaría problemas de salud graves, lo que desencadenaría una crisis sanitaria, como ya se ha visto en países de América del norte, con consecuencias fatales.

De acuerdo con datos publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Estados Unidos las muertes por sobredosis provocadas por el uso no médico de fentanilo van en aumento; según datos preliminares, indican que en 2021 hubo más de 107 mil muertes, mientras que en 2020 se habían registrado 92 mil por esta causa.

El presidente de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío dijo que a pesar de que en los resultados de los decomisos por parte de las dependencias de seguridad en el estado no se ha detectado el aseguramiento de esta droga, ésta sí ha estado llegando, principalmente mezcladas entre otras drogas, como el cristal.





El estado es de los que más drogas decomisa.





Argumentó que se ha llegado a esta conclusión, luego a que a los centros de rehabilitación, en recientes fechas, al menos 80 personas en diferentes anexos del estado comenzaran a llegar pacientes con reacciones diferentes a las que antes presentaba un adicto a estas drogas, por ejemplo, la quemadura de piel o problemas bucales.

“Ahorita nosotros tenemos como unos 80 casos que ya afectaron a las personas. Tenemos una muchacha que le cortaron sus pies. Tenemos un chavo con infecciones en sus dientes, en sus mandíbulas y otros casos, en diferentes municipios, como Romita, Silao, Tierra Blanca, Irapuato, León y Salamanca”, explicó.





En algunos anexos se han detectado posibles casos de consumo de fentanilo.





SSG y SSPE sin registros de fentanilo

Hace unos días, Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, aseguró en entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana que en cuanto al consumo de drogas en el estado, el consumo de drogas lícitas, como alcohol y marihuana, es lo que sigue arrasando con los adolescentes, seguido del cristal y anfetaminas; no obstante, señaló que aún no han detectado casos de consumo de fentanilo, esto de acuerdo con las encuestas que han aplicado como parte del programa Planet Youth.

Incluso, explicó que la Secretaría de Salud de Guanajuato ha buscado implementar nuevas estrategias más efectivas, tales como la aplicación de mecanismo de la “Autopsia Verbal”, la cual es una herramienta que tiene como propósito la recolección de información relacionada con los signos, síntomas y antecedentes relevantes de las causantes de la muerte de una persona, aparentemente consumidora de fentanilo.









“En el estado no hemos identificado, no estoy hablando sin certeza o no es que yo traiga otros datos, pues nosotros hacemos pruebas a través de tiras reactivas, hemos cruzado información con la Fiscalía (General del Estado), con las personas que acuden a los centros de atención en problema de adicciones, incluso implementamos un mecanismo que se llama ‘Autopsia Verbal’, para conocer qué tipo de sustancias están consumiendo y pese a todo eso que hemos realizado yo te puedo decir que no hay nada identificado”, agregó el secretario de Salud de Guanajuato.

Además, en mayo pasado el secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, señaló que Guanajuato es uno de los estados que más decomisaba drogas en el país, sin embargo, hasta ese momento no se habían registrado decomisos de fentanilo.









“Guanajuato es de los principales decomisadores de drogas, somos la institución, como Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que más drogas decomisa, lo pudiera decir que incluso a nivel República Mexicana, esto es el trabajo diario de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que se dedican al narcomenudeo o que tienen una portación ilegal de armas de fuego, esa es la actividad diaria”.

Aunado a ello, en los resultados del operativo Guanajuato Seguro no se han dado a conocer decomisos de fentanilo en la entidad; sin embargo, en los anexos se han manifestado reacciones en personas que no se habían presentado con el consumo de alcohol, cocaína, marihuana e incluso hasta los solventes.









A nivel nacional, en lo que va del año han sido decomisados mil 727 kilogramos de fentanilo, una cifra récord en la incautación de esta droga que alcanza casi los niveles de lo requisado en todo el 2022, año en el que se incautaron cerca de 2 mil kilos, esto, según datos dados a conocer por el comandante de la Guardia Nacional, David Córdoba Campos.