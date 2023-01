Llegan grandes contingentes de Sanjuaneros a los campamentos de León

León Gto.- Este jueves, los grandes contingentes de peregrinos fueron arribando a la ciudad de León, muchos de ellos se instalaron en los campamentos cerca de Lagunillas, entre las miles de historias que se cuentan dentro de estos lugares de descanso, hay miles de milagros, fe, entusiasmo y también discriminación.

Esther Guadalupe Aguirre de 73 años de edad, ella viaja en compañía de su familia y de su esposo Alejandro Jacobo Marcial también de 73 años y al menos 54 años caminando año con año hasta San Juan de los Lagos, provienen de Ecatepec.

Platicó para el Sol de León que salieron desde el 7 de enero y son alimentos 21 días hasta llegar al templo de San Juan de los Lagos, posteriormente el día 3 de febrero salen con dirección a Plateros Zacatecas, donde hacen 10 días más de caminata, esperando llegar el día 12 de febrero.

Llevan consigo al niño Dios, el cual lo cargan y aunque en varias ocasiones al caer de cansancio o descuido se ha quebrado, este se ha restaurado en varias ocasiones, los milagros que ha cumplido han sido muchos y cada año acompaña a los peregrinos y los cuida en su camino.

“Todos estos días que hemos rezado, pedimos por todos los peregrinos y por toda la gente de México, somos muy devotos y le pedimos muchos milagros para que ayude a la gente”, mencionó.





DISCRIMINAN A PEREGRINOS





Otra de las cosas que Esther ha vivido año tras años de peregrinación, es la discriminación de las personas, así como el señalamiento o la negación de la ayuda que piden.

“Ahora nos modificaron algunas cosas, aquí emparejaron porque otros años nos hemos quedado donde están los huizaches, nosotros nos acomodamos aunque no cabíamos, no nos gusta, porque nos tratan como si fuéramos apestados y no lo somos, venimos proclamando la fe, nosotros somos los que pedimos que todo esto cambie, nosotros somos trabajadores de bien y dejamos nuestros trabajos para venir aquí, para dar nuestro testimonios, todavía hay gente de bien que viene aquí”, mencionó.

“Cada vez nos echan más afuera, más afuera y eso no se vale, hay unas cosas que también no estoy de acuerdo, hay mucha gente que solo hace suciedad y nosotros estamos acostumbrados a juntar nuestra basura, pero cuando más sufrimos es cuando pedimos usar los baños para hacer nuestras necesidades y nos trataron muy mal en Irapuato”, recordó con sentimiento Esther.

CAMPAMENTO LAGUNILLAS

Carlos Ramírez, comentó que acompaña a la peregrinación “ San Juanico Iztapalapa”, provenientes desde Iztapalapa México, una caravana que tienen 48 años de acudir año con año a San Juan de los Lagos, con un contingente de al menos 40 personas, continúan la tradición del fundador Germán Ramírez Esquivel, quien inició su recorrido en 1975.

Desde hace 20 años Carlos ha ayudado a los peregrinos y a su familia, donde conduce el vehículo de apoyo, él se encarga de buscar y colocar el campamento, bajar la cocina para que cada familia que participa se turne para preparar los alimentos.

Los peregrinos pasaron primeramente a la Basílica de Guadalupe el 8 de enero se realizó una misa de despedida a las 7pm en la parroquia de San Juan Bautista, posteriormente salieron de su lugar de origen el pasado lunes 9 de enero en punto de las 6 de la mañana.

Este jueves 26 de enero arribaron a la ciudad de León los peregrinos, entraron por San Carlos la Roncha, sin embargo se espera que esta caravana continúe llegando para descansar en los campamentos hasta el 29 de enero, este último día partirán con dirección a las Cruces, Jalisco, continuando los días en la Mesa, Agua de Obispo hasta llegar a San Juan de los Lagos el jueves 2 de febrero.