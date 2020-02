Llegan 12 nuevas ambulancias a Guanajuato

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato, autoridades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada hicieron oficial la llegada de 12 nuevas ambulancias para mejorar el servicio de traslados programados y así beneficiar a la población derechohabiente.

Con la llegada de estas nuevas unidades al estado, serán beneficiados al menos un millón 690 mil 135 personas que reciben el servicio en los diferentes hospitales del IMSS, dichos vehículos modelo 2020 cuentan todas las adecuaciones posibles para realizar los debidos traslados de pacientes y los instrumentos médicos necesarios para brindar la atención necesaria.

El titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD) del IMSS en Guanajuato, Marco Antonio Hernández Carrillo, dijo: “estamos muy contentos y orgullosos de recibir estas ambulancias como muestra de la inversión institucional en favor de los derechohabientes, lo cual viene a fortalecer los traslados de los pacientes en las diferentes zonas médicas”.

Lugares de destino

Hospitales Generales de Zona No. 2 en Irapuato, No. 3en Salamanca, y dos unidades al No. 4 de Celaya; Hospitales Generales de Sub Zona No. 13 en Acámbaro, No. 15 en Moroleón, No. 20 en San Luis de la Paz, No. 54 de Silao; y a las Unidades de Medicina Familiar No. No. 6 de Cortázar, No. 8 de Salvatierra, No. 12 de Dolores Hidalgo y No. 38 de San José Iturbide.