Apoyará Secretaría de Salud el 9 de marzo el paro #UnDíaSinNosotras

León, Guanajuato a 26 de febrero del año 2020.- La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, se ha sumado al paro nacional del próximo día lunes 9 de marzo.

Lo anterior lo anunció Daniel Díaz Martínez, titular de la secretaría de salud de la entidad el miércoles por la mañana en arranque de campaña en el Hospital General de León, en pro de combatir la obesidad.

Estamos totalmente a favor de respaldar los derechos de las mujeres, son 60% de la SSG; más de 14 mil mujeres son enfermeras, nutriólogas, doctoras y las respaldaremos en todo

"Para nosotros es un sueño y las respaldamos en todo; queremos hacer realidad que en Guanajuato se respeten la equidad, igualdad y respeto para las mujeres y lo vamos a apoyar al 100%", señaló Daniel Díaz Martínez, titular.

¿Afectará operatividad en salud?

14 mil mujeres en todo el Estado de Guanajuato, integran la cartera de la Secretaría de Salud para dar atención a pacientes y enfermos de los distintos sectores que componen la entidad y también como lo está marcando la cascada de apoyo, los varones absorberán las responsabilidades también en este caso.

Muchas se estarán sumando y no quiero yo condicionar su funcionamiento; a mis directores si les he recomendado que hagamos un esfuerzo porque todos cubramos las atenciones de urgencia quirúrgicas, encontraremos la manera de organizar los servicios para no poner en riesgo la salud y la vida de las personas